Musiki Akşamı
Ali Polattemir şefliğinde Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Musiki akşamı" konseri ile 22 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'nde.
Ali Polattemir şefliğinde Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Musiki akşamı" konseri ile 22 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'nde...
Program
1. Bölüm: Musiki Akşamı
2. Bölüm: Filiz Çetinay, Levent Ergen
Detaylar :
İl : Mersin
İlce : Merkez
Mekan : Mersin Kültür Merkezi
Mekan Adresi : İsmet İnönü Bulvarı Liman Girişi No: 5, Akdeniz
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Musiki Akşamı
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io