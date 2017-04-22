Musiki Akşamı

Ali Polattemir şefliğinde Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Musiki akşamı" konseri ile 22 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'nde.

Musiki Akşamı

Ali Polattemir şefliğinde Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Musiki akşamı" konseri ile 22 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'nde...

Program

1. Bölüm: Musiki Akşamı

2. Bölüm: Filiz Çetinay, Levent Ergen

Detaylar :

İl : Mersin

İlce : Merkez

Mekan : Mersin Kültür Merkezi

Mekan Adresi : İsmet İnönü Bulvarı Liman Girişi No: 5, Akdeniz

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Musiki Akşamı

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İsmet İnönü, İsmet Paşa, 22 Nisan, Akdeniz, Mersin, Musiki, Konser, Liman, Türk, Erbaş