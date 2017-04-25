Music Crescendo – Unutulmayan Dizi Müzikleri

Tarih : 25 Nisan 2017 Yer : Ankara - Ertan Gösteri MerkeziBilet Fiyatları: 20 TLTarih : 2 Mayıs 2017 Yer : Ankara - Ertan Gösteri MerkeziBilet Fiyatları: 20 TLKonser ProgramıBizimkilerOlacak O KadarSüper BabaZerdaAsmalı KonakIhlamurlar AltındaYaprak DökümüŞehnaz Tangoİkinci...

Music Crescendo – Unutulmayan Dizi Müzikleri

Tarih : 25 Nisan 2017

 Yer :  Ankara - Ertan Gösteri Merkezi

Bilet Fiyatları: 20 TL

Tarih :  2 Mayıs 2017

 Yer :  Ankara - Ertan Gösteri Merkezi

Bilet Fiyatları:  20 TL

Konser Programı

Bizimkiler

Olacak O Kadar

Süper Baba

Zerda

Asmalı Konak

Ihlamurlar Altında

Yaprak Dökümü

Şehnaz Tango

İkinci Bahar

Çocuklar Duymasın

Baba Evi

Ekmek Teknesi

Hırsız - Polis

Bir İstanbul Masalı

Behzat Ç.

Arka Sokaklar

Kurtlar Vadisi

Kavak Yelleri

Aşk-ı Memnu

Binbir Gece

Öyle Bir Geçer Zamanki

Hanımın Çiftliği

Diriliş

Muhteşem Yüzyıl

Organizasyon Sorumlusu : Özgür CENGİZ, S. Canan OMURA

Aranjör / Maestro : A. Onur CENGİZ

Piyano : İskender KAR

Flüt : S. Canan OMURA

Keman : Ferda CENGİZ Mehmet SAN Gülçin KESKİN Korcan KÖSTÜK

Viyola : Müge Tuna ÇAMLI Hilal BAŞ

Viyolonsel : Yaşar KÖROĞLU

Bateri : Salih TUNCAY Vurmalı

Sazlar : M. Can ARSLAN

Kanun (Konuk Sanatçı) : Murat SEVER

Genel izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Merkez

Mekan : Ertan Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Music Crescendo – Unutulmayan Dizi Müzikleri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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