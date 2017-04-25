Tarih : 25 Nisan 2017



Yer : Ankara - Ertan Gösteri Merkezi



Bilet Fiyatları: 20 TL



Tarih : 2 Mayıs 2017



Yer : Ankara - Ertan Gösteri Merkezi



Bilet Fiyatları: 20 TL



Konser Programı



Bizimkiler



Olacak O Kadar



Süper Baba



Zerda



Asmalı Konak



Ihlamurlar Altında



Yaprak Dökümü



Şehnaz Tango



İkinci Bahar



Çocuklar Duymasın



Baba Evi



Ekmek Teknesi



Hırsız - Polis



Bir İstanbul Masalı



Behzat Ç.



Arka Sokaklar



Kurtlar Vadisi



Kavak Yelleri



Aşk-ı Memnu



Binbir Gece



Öyle Bir Geçer Zamanki



Hanımın Çiftliği



Diriliş



Muhteşem Yüzyıl



Organizasyon Sorumlusu : Özgür CENGİZ, S. Canan OMURA



Aranjör / Maestro : A. Onur CENGİZ



Piyano : İskender KAR



Flüt : S. Canan OMURA



Keman : Ferda CENGİZ Mehmet SAN Gülçin KESKİN Korcan KÖSTÜK



Viyola : Müge Tuna ÇAMLI Hilal BAŞ



Viyolonsel : Yaşar KÖROĞLU



Bateri : Salih TUNCAY Vurmalı



Sazlar : M. Can ARSLAN



Kanun (Konuk Sanatçı) : Murat SEVER



Genel izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Merkez



Mekan : Ertan Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Music Crescendo – Unutulmayan Dizi Müzikleri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır