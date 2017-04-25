Music Crescendo – Unutulmayan Dizi Müzikleri
Tarih : 25 Nisan 2017 Yer : Ankara - Ertan Gösteri MerkeziBilet Fiyatları: 20 TLTarih : 2 Mayıs 2017 Yer : Ankara - Ertan Gösteri MerkeziBilet Fiyatları: 20 TLKonser ProgramıBizimkilerOlacak O KadarSüper BabaZerdaAsmalı KonakIhlamurlar AltındaYaprak DökümüŞehnaz Tangoİkinci...
Tarih : 25 Nisan 2017
Yer : Ankara - Ertan Gösteri Merkezi
Bilet Fiyatları: 20 TL
Tarih : 2 Mayıs 2017
Yer : Ankara - Ertan Gösteri Merkezi
Bilet Fiyatları: 20 TL
Konser Programı
Bizimkiler
Olacak O Kadar
Süper Baba
Zerda
Asmalı Konak
Ihlamurlar Altında
Yaprak Dökümü
Şehnaz Tango
İkinci Bahar
Çocuklar Duymasın
Baba Evi
Ekmek Teknesi
Hırsız - Polis
Bir İstanbul Masalı
Behzat Ç.
Arka Sokaklar
Kurtlar Vadisi
Kavak Yelleri
Aşk-ı Memnu
Binbir Gece
Öyle Bir Geçer Zamanki
Hanımın Çiftliği
Diriliş
Muhteşem Yüzyıl
Organizasyon Sorumlusu : Özgür CENGİZ, S. Canan OMURA
Aranjör / Maestro : A. Onur CENGİZ
Piyano : İskender KAR
Flüt : S. Canan OMURA
Keman : Ferda CENGİZ Mehmet SAN Gülçin KESKİN Korcan KÖSTÜK
Viyola : Müge Tuna ÇAMLI Hilal BAŞ
Viyolonsel : Yaşar KÖROĞLU
Bateri : Salih TUNCAY Vurmalı
Sazlar : M. Can ARSLAN
Kanun (Konuk Sanatçı) : Murat SEVER
Genel izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Merkez
Mekan : Ertan Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : Alparslan Türkeş Cad. No: 31, Atlı Spor Kulübü Karşısı, Beştepe
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Music Crescendo – Unutulmayan Dizi Müzikleri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır