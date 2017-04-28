Müsiad ve Milli Birlik Cemiyeti Osmanlı Paneli Düzenlendi

MÜSİAD ve Milli Birlik Cemiyeti Osmanlı paneli düzenlendi



GAZİANTEP - Gaziantep MÜSİAD ve Milli Birlik Cemiyetinin katkıları ile 'Osmanlıdan günümüze, yakın siyasi tarihimiz ve eni dünya düzeni' adlı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Gazeteci yazar İpek Yavuz'un yaptığı panele Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Hasip Saygılı ve MÜSİAD Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Namık Alper Esen konuşmacı olarak katıldı. Paneli, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Milli Birlik Cemiyeti Gaziantep Temsilciliği Başkanı Abdülkadir Katmerci ve vatandaşlar izledi.

Paneli, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan referandumda daha güçlü bir Türkiye için milletimiz sandığı giderek ülkesi için en doğru kararı verdi. Bu kararın tek kazananı milletimiz ve demokrasimiz olmuştur. Milletimiz geleceğine sahip çıkarak istikrar ve güven için evet dedi. MÜSİAD olarak milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Ekonomi en önemli gündem maddemiz olmaya devam edecek. Büyümeye ve güçlenmeye devam etmek en önemli önceliğimiz olmaya devam edecek. Referandum öncesi ve sonrası Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı takındığı tutum düşündürücüdür. Bunun son örneği AKPM'nin Türkiyeyi siyasi denetim altına alma kararıdır. Avrupa Konseyi parlamenter meclisinin Türkiyeyi siyasi denetim altına alınmasına yönelik bu kararının hiçbir dayanağının olmadığını ve Avrupa birliğinin vizyon ve misyonuna ters düştüğünü düşünüyoruz" dedi.

Türk milletinin 3 bin yıllık tarihinde devletsiz kalmadığını belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Türk milleti 3 bin yıllık tarihi boyunca hiç devletsiz kalmamıştır. Son 150 yılına kadar da bölgesinin ve dünyanın en etkin 5 devleti rolünü üstlenmiştir. tarih boyunca kendi varlığını sadece korumakla kalmamış din, dil, ırk ayırımı yapmadan adaletli davranmış ve gittiği coğrafyada huzur dağıtmıştır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ise panelistlerin konuşmalarına geçildi.