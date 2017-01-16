MÜSİAD ve HAK-İş İşçi ve İşveren temsilcilerini bir araya getiriyor…

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) arasında "İşçi ve İşverenler Arasında Sosyal Diyaloğu Geliştirilmesi" adına AB kaynaklı bir proje gerçekleştiriliyor. 17 Ocak 2017 Salı günü gerçekleştirilecek ve 11'incisi Sakarya'da yapılacak olan "İş Yaşamı Becerileri Paneli" Ramada Otel'de Saat: 09.30'da başlayacak. MÜSİAD ve HAK-İŞ Sakarya Şube Şubesinin ev sahipliğinde yapılacak olan eğitime; toplam 40 işveren temsilcisinin katılacak. Semire işçi temsilcileri de dahil olmak üzere toplamda 350 kişi katılım sağlayacak.

650 kişi işveren katılacak.

Program öncesinde beraberindeki yönetirim kurulu üyeleriyle birlikte MÜSİAD Sakarya Şubesi'ni ziyaret eden HAK-İŞ Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir; projenin amacının İşçi ve İşveren temsilcilerini bir arada toplayarak sorunlarını çözülmesini sağlamak ve sosyal diyalog kanallarını güçlendirecek eğitimler ve faaliyetlerde bulunmak olduğunu söyledi. İlk yıl belirlenen 15 İl'de 7 odak sektörde 6 bin 500 İşçi ve İşveren temsilcilerine eğitim verileceğini dile getiren Gökdemir; "Bunlardan %10 kısmı olan 650 kişi işveren olacak ve bu MÜSİAD Sakarya Şubesi tarafından sağlanacaktır" dedi.

MÜSİAD üyelerini davet etti.

Bu anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ise 17 Ocak 2017 Salı günü HAK-İŞ Sakarya Şubesi ile gerçekleştirecekleri "İşçi ve İşverenler Arasında Sosyal Diyaloğu Geliştirilmesi" programın üyeleri açısından büyük önem arz ettiğini ve bu programa tüm üyelerinin katılmasını istedi.