MÜSİAD'ta Genel Kurul heyecanı…

MÜSİAD Sakarya Şubesi'nin 17. Olağan Genel Kurulu; Genel Başkan Nail Olpak'ın katılımıyla 7 Ocak 2017 Cumartesi saat: 17.00'de SATSO Ali Coşkun Konferans Salonu'nda geçekleşiyor.

MÜSİAD Sakarya Şubesi'nin yaklaşık 2 yıldır Başkanlığı'nı yapan Ahmet Genç, tek liste halinde gidilecek olan 7 Ocak 2017 Cumartesi günkü genel kurulda görevini Başkan Yardımcısı Yaşar Coşkun'a devrediyor. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Sakarya protokolü ve bazı Şube Başkanlarının da katılacağı Sakarya Şubesi'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda MÜSİAD Sakarya Şubesi'nin 6. Dönem Başkanı Yaşar Coşkun olacak.