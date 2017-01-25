Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şubesi 6.Olağan Genel Kurulunda Mustafa Coşkun, yeniden başkanlığa seçildi.
MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimde divan Kurulu başkanlığını, AK Parti Eski İl Başkanı ve MÜSİAD Sivas üyesi Zeki Kılıç yaptı.
Üyelerinin geniş bir katılım sağladıkları ve genel kurulda mevcut başkan Mustafa Coşkun güven tazeledi.
Coşkun, seçimin ardından yaptığı konuşmada, başkanlığı sürecinde şehrin sorunlarının takipçisi olduğunu belirtti.
Bundan sonrada bu çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Coşkun, "Bu bayrağı daha üst seviyelere ulaştırmayı Allah'ın izni ile sağlayacağız. Bu noktada 2015-2016 yıllarında emeklerini esirgemeyen ve görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlikle Sivas'ın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına ivme kazandıracak tüm etkinliklerde var olacağız." ifadelerini kullandı.
Yönetim kurulu üyeliğine, Salim Eminoğlu, Osman Ercan, Uğur Görgen, Yavuzhan Gülbahar, İsmail Karataş, Şuayip Dinç, Muhammet Şimşek, Uğur Ağbaba, Mustafa Kaplan, Yusuf Ziya Kurt, Engin Köseoğlu, İlhan Ocak, Lokman Hazırbulan, Bülent Korkmaz, Arif Kaptan, Yavuz Korkmaz, Serkan Serin, Erhan Işık ve Ahmet Korkmaz seçildi.
Müsiad Şube Başkanı Coşkun Güven Tazeledi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şubesi 6.Olağan Genel Kurulunda Mustafa Coşkun, yeniden başkanlığa seçildi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şubesi 6.Olağan Genel Kurulunda Mustafa Coşkun, yeniden başkanlığa seçildi.