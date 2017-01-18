Müsiad Şanlıurfa Şubesinin 19'uncu Kongresi Yapıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şanlıurfa şubesinin 19'uncu kongresi gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa Mahmut Barut seçildi.



Bir otelde gerçekleştirilen kongreye Şanlıurfa Valisi Göngür Azim Tuna, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, MÜSİAD Şanlıurfa şubesine yeni başkan seçilen Mahmut Barut, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK başkanları katıldı. Kongrede konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, başkanlara tüzük gereği 2 dönem sınırlaması getirdiklerini söyleyerek, yeni başkanlığa seçilen iş adamı Mahmut Barut'a da başarılar diledi. İş adamlarına düşen sorumlulukların, üretmek ve üretirken büyümek olduğunu belirten Olpak, "Aramıza nefret tohumlarının girmesine izin vermeyecek bir sarılma ve kenetlenme içerisinde olmamız gerekiyor. Tabi bu süreç içerisinde iş adamlarımıza da farklı sorumluluklar düşüyor. İş adamlarının sorumluluğu ise her ne pahasına olursa olsun, üretme ve büyümeye devam etmektir. Biz gerçek başarıları koşullar sayesinde kazanmıyoruz. Gerçek başarılar koşullara rağmen kazanılır. Hamd olsun MÜSİAD olarak da daima bu çizgide hareket ettik" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından bütçe ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından tek liste halinde gidilen seçimde iş adamı Mahmut Barut, yeni şube başkanlığı görevine getirildi. - ŞANLIURFA