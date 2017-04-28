Müsiad Nisan Ayı Sameks Verileri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) sanayi ve hizmet sektörlerini içeren Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 53,6 puana yükseldi.



MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in nisan ayı sonuçları açıklandı.



SAMEKS Bileşik Endeksinin, nisanda bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 53,6

değerine yükselmesi ekonomik aktivitedeki

canlılığın sürdüğüne işaret etti. Endekste gözlenen bu artışta, sanayi ve hizmet sektörlerinin 4,6'şar puan artarak sırasıyla 55,8 ve 54,7 puana yükselmesi etkili oldu.



Sanayi Endeksi yükselirken, Hizmet Endeksi geriledi





SAMEKS Sanayi Endeksi, nisanda bir önceki aya göre, 4,6 puan artarak 55,8 seviyesine yükseldi. Alt endekslerden üretimdeki 4,1, yeni siparişteki 5 ve istihdamdaki 4,8 puanlık artışlar, sanayi sektörünün hızlanmasında belirleyici oldu.



Nisan ayında firmaların yeni siparişlerinde

gözlenen artışlar üretimi hızlı bir şekilde artırdı ve böylece sektöre ait istihdamda 6 aydır

süregelen kayıplar bu dönemde sona erdi. Önceki aya göre ivme kaybetmesine rağmen

girdi alımlarında artış sürdü ve nihai mal stoku

artış kaydetti. Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, yılın ilk çeyreğindeki olumlu görünümünü nisan ayında da

sürdürdü ve 55,8 puanlık değeriyle sektördeki

canlılığa işaret etti.



SAMEKS Hizmet Endeksi ise nisanda bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 54,7 değerine yükseldi. Alt endekslerden iş hacminde 4,9, satın alımda 4,4 ve istihdamda 2,9 puan olarak gerçekleşen artışlar, hizmet sektöründe gözlenen hızlanmanın en önemli belirleyicileri oldu.



Girdi alımlarında gözlenen olumlu görünüm nisan ayında da devam etti. Bununla birlikte;

girdi alımlarının iş hacminden daha hızlı artması,

nihai mal stokunda da artışlar görülmesine

neden oldu. Sektöre ilişkin istihdam

ise iş hacmindeki ivmelenmeden olumlu etkilenerek

artışa geçti. Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi 2017 yılı nisan ayında 54,7 puana yükselerek sektöre

yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret

etti.



"SAMEKS'teki artış eğilimi önümüzdeki dönemde de sürecek"



Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, nisan ayı içerisinde açıklanan resmi verilerin ekonomideki toparlanma sürecinin hızlandığına işaret ettiğini belirterek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksi verileri, piyasaların hizmet ve perakende sektörlerine olan güvenlerinde artış olduğunu gösterdi. TCMB tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, SAMEKS'in nisan ayındaki pozitif görünümünü teyit etti." ifadelerini kullandı.



Olpak, SAMEKS'in hem sanayi hem de hizmet sektöründe istihdam artışına işaret etmesinin, şubat ayında başlatılan istihdam seferberliği kampanyasının etkilerinin reel sektörde hissedilmeye başlandığını gösterdiğini aktararak, bu bağlamda SAMEKS'teki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde de süreceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.