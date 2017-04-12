Müsiad Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan;

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği referandum oylaması öncesi yaptığı açıklamada iş dünyasının önünü görebilmesi için istikrardan yana olduğunu açıkladı.



Türkiye'de sistem tıkanmasına rağmen iş adamlarının ülkelerini sevdikleri için yatırıma devam ettiğini belirten MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan, "Bizim için istikrar önemli. Risk varsa onun bizim üzerimizde olumsuz etkisi çok daha fazladır. İş dünyası önünü görmek ister, belirsizlikleri sevmez. Bütün çalışmalarımızda önümüzü görecek şekilde raporlar, projeler hazırlıyoruz" dedi.



Ekonomide, gençlerin 'Sürdürülebilirlik', 50 yaş üstü iş dünyasının da 'İstikrar' kelimesini kullandığını ifade eden Bayhan, "İstikrar olmadan ne hedef koyabilirsiniz, ne de elinizdeki avucunuzdakini saklayabilirsiniz. Geçmişte 28 Şubatları hepimiz biliyoruz. STK'lara düşen görev, böyle zamanlarda, doğru zamanda doğru yerde durabilmektir" diye konuştu.



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin tavırlarını ortaya koyduklarını söyleyen Bayhan, bir daha darbelerin, muhtıraların, Gezi Parkı'nın, 367 garabetinin yaşanmamasını temenni ederek, "İnşallah hukukta adaletsizliği, darbeleri de hayatımızdan çıkarırız. Anayasada iş dünyasını engelleyen alanlar var. Ben hukukçu değilim ama mevcut sistemin bir arızası var. Kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler karmaşası sistemi. Anayasa, 'Belirsizlik nasıl oluşturulur' diye hazırlanmış, özel tuzaklar konulmuş. Tuzak ve belirsizliklerin anayasanın içinde olmaması gerekir" dedi.



Son zamanlarda senede iki, üç defa seçim yapıldığını belirten Bayhan, "Bu seçimlerden biz biraz yorulduk. Anayasa değişikliği bu haliyle kabul edilirse 2019'dan sonra ülke 5 yılda bir seçimle karşı karşıya kalacak. İş dünyası olarak bunu çok önemsiyoruz. Biz beş sene kemiksiz şekilde iş dünyası olarak işimize yoğunlaşırız. Belirsizliğin kalktığı, sürekliliğin sağlandığı bir ülke olması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



Bayhan, Suriye'deki kimyasal saldırılara değinirken de oradaki vahşeti anlatan fotoğrafların herkesin içini yaktığını söyledi. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bayhan, "Öyle çarpık bir dünyadayız ki neden öldüğünü değil, nasıl öldüğünü tartışır hale geldik. Bunların yaşanmaması için Türkiye'nin inisiyatifi bundan sonraki süreçte daha fazla olacaktır" ifadesini kullandı. - MUĞLA