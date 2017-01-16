Müsiad Mardin Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şubesinin 6'ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı.



Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, ekonomik durgunluğun, hükümetin ilan ettiği cazibe merkezlerinin aktifleştirilmesiyle aşılacağına inandığını belirtti.



Gelecekle ilgili umudunu koruduğuna işaret eden Kasap, şöyle dedi:





"Ülkemizin her türlü saldırıya maruz kaldığı son günleri de sabırla, metanetle atlatacağız. İş alemi olarak mücadele sürecinde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Ekonomideki kaybımızı telafi edebilmek adına reel sektörü destekleyen, üretimi ve ihracatı önceleyen, büyüme ve istihdamı önemseyen reformların bir an önce hayata geçirilmesi son derece önemlidir. "



Kasap, iş ahlakından taviz vermeden helal kazanç ve helal harcama ilkelerine göre hareket ettiklerini anımsatarak, millet çıkarının kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.



Konuşmanın ardından yapılan seçimde, Kasap yeniden başkan seçildi.



Genel kurula, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, protokol üyeleri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.