Müsiad Manisa'ya Katkı Sağlıyor

Genel Başkanları Nail Olpak'ın katılımıyla 11 Ocak tarihinde 3. Olağan Genel Kurul Toplantısını yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi yeni yönetimini belirlemesinin ardından Başkan Mehmet Reşit Ürper ve yeni yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyaret sırasında Vali Güvençer'in kendilerini kabulünden duydukları memnuniyeti belirten MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper, Manisa MÜSİAD'ın tarım, ticaret ve sanayinin merkezi olduğunu, Manisa'nın ekonomisine, ticaretine katkı sağladıklarını belirterek, "Gayemiz Manisa'nın eksik kalanlarını tamamlamak, birleştirici olmaktır. El birliğiyle, güç birliğiyle Manisa'ya hizmet etme yolunda birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Manisa'ya örnek olacak çalışmaları hep beraber yapmak düşüncesindeyiz" dedi.



Manisa MÜSİAD'ın 17 Ocak 2017'de ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiğini belirten Ürper, başkan yardımcılıklarından İnşaat Yüksek Mühendisi Abdullah Tekin'in Sektör Kurulları Başkanlığına, Avukat Hüsnü Arslan'ın Teşkilat Başkanlığına, Burhan Yolcu'nun da Mali İşler Başkanlığında görevlendirildiğini söyledi.



Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Ürper ve yeni yönetimine başarılar diledi. Görüştüğü herkesin Manisa'ya yapılacak hizmetlerde, birlik ve beraberlik içerisinde olmaya hazır olduğunu ifade etmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Güvençer, elbirliğiyle gönül birliğiyle yapılacak hizmetin daha kıymetli olacağını belirtti. - MANİSA