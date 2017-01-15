Müsiad Konya Şubesinin 22. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

MÜSİAD Konya Şubesi'nin 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, Başkanlığa Ömer Faruk Okka seçildi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinde 22. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Konya'da bir otelde düzenlenen 22. Olağan Genel Kurul gala programı da, çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Programda ilk sözü alan MÜSİAD Konya Şubesinin 6. Dönem Başkanı Lütfi Şimşek, görev süresince en iyi hizmeti vermeye gayret ettiğini belirterek, "Ekonomi alanında yaşanan gelişmelere değinecek olursak, gelecekle ilgili umudumuzu korumaktayız. Ülkemizin her türlü saldırıya maruz kaldığı son günleri de sabırla, metanetle atlatacağız. Bizler iş alemi olarak mücadele sürecinde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Ekonomideki kaybımızı telafi edebilmek adına reel sektörü destekleyen, üretimi ve ihracatı önceleyen, büyüme ve istihdamı önemseyen reformların biran önce hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Ülkemizin aleyhinde sürdürülen tüm karalama kampanyalarına rağmen, Konya iş dünyası olarak ülkemize ve ekonomimize güvenmekteyiz. Türk ekonomisinin büyümeyi, istihdamı, refahı ve kalkınmayı hedef alan bir ekonomi olduğu asla unutulmamalıdır. 2017'de Konya, ihracat rakamlarını artırmaya, ülkesini büyütmeye devam edecektir. İş dünyası açısından 2016 yılının zor bir dönem olduğu ortadadır. Bu zor şartlar ülkemizi ve şehrimizi 2023 için önümüze koyduğumuz hedeflerden alıkoyamayacaktır" dedi.



MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışındaki yerine dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak da, "Kurucularımız MÜSİAD'ı kurarken, zamanın toprağına o fikir tohumunu ekerken elbette ana felsefemizi ortaya koymuşlardı. O ana felsefeden ayrılmadan günün ihtiyaçlarını değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin geldiği durumu göz ardı etmeden tarihiyle, değerleriyle, kimliğiyle barışık yeni Türkiye'ye geçtiğimiz bu günlerin ihtiyaçlarından bahsediyorum. Bu noktada hem yenilikçi çabaları, hem de kadim değerleri birlikte sürdürüyor, biz Türkiye'nin yeni yüzüyüz diyoruz" şeklinde konuştu.



Programa katılan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Altun da, "Kazanmak için çalışan ama helalinden kazanmak, çalışmasını sadece kendi kazancı için değil, ülkesinin kazancı için yapma gayretinde olan, bir yerleri, lobileri güçlendirmek adına değil; kendi ülkesini güçlendirmek adına çalışan insanların bir araya gelerek kurduğu ve Türkiye Cumhuriyeti sathında yayılan bir algı MÜSİAD" ifadelerini kullandı.



Teslim aldığı görevi layıkıyla yerine getireceğini söyleyen MÜSİAD Konya Şubesinin 7. Dönem Başkanı Ömer Faruk Okka, "1993 yılında şehrimizin yetiştirdiği çok değerli vefakar işadamları ile hedefi, azmi ve ideali olan bir yolculuğa başlayan MÜSİAD Konya, şehrimiz ve ülkemizin bulunduğu şartlarda gündem belirleyen, birlikte üretmek, birlikte kazanmak, birlikte büyümek ve büyütmek isteyen bir anlayışı benimsedi. Ülkemizin ekonomik ve sosyal denge sıkıntıları içinde şehrin aklıselim duruşunu, üyelerle birlikte oluşturulan istişare ile istikametini hiçbir zaman değiştirmeden devam ettirdi. Bu bağlamda projeli çalışmalar, tüm detaylarıyla çalışıldı, raporlar hazırlandı, şehrin dinamikleri harekete geçirilmek suretiyle el ve gönül birliği sağlandı. Üyeler arası iş birliği, ortak alım gibi ahilik olgusunu bizlere yeniden hatırlatan MÜSİAD Konya, yapılan yurtdışı programları, fuar ve iş görüşmeleri, yeni pazar arayışları ile şehrimize yeni vizyon katarak, tüm MÜSİAD şubeleri nezdinde örnek şube olma geleneğini sürdürdü" diye konuştu. Okka, ayrıca daha önce görev yapmış başkanlara teşekkür ederek sorumluluklarının bilincinde olduğunu dile getirdi



Program, plaket takdimiyle son buldu. - KONYA