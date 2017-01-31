Müsiad) Kırşehir Şube Başkanı Eraslan Açıklaması

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Hasan Eraslan, geçmişte Özal'ın yanı sıra Demirel, Türkeş, Erbakan, Yazıcıoğlu'nun da başkanlık sistemini savunduğunu söyledi.



Türkiye'nin siyaset hayatında yeni bir dönemin başladığını bildirdi.



Eraslan yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti tarafından hazırlanan yeni Anayasa düzenlemesinin TBMM'den geçtiğini hatırlattı.



Cumhurbaşkanlığı sistemi, tek başlı güçlü bir yürütme eliyle istikrarlı ve etkin bir yönetim modeli sağlayacağına vurgu yapan Eraslan açıklamasında şunlara yer verdi:



Başkanlık sistemini savunanlar



"Başkanlık sistemi ilk kez Turgut Özal döneminde tartışılmaya başlandı. Özal'ın yanı sıra Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu da başkanlık sistemini savunmuştu.



Erdoğan tartışmaya açtı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığının ilk döneminde başkanlık sistemini tartışmaya açtı. Sistemin bugünlerde yeniden gündeme gelmesinin sebebi mevcut hükumet sisteminin Türkiye'nin yapısı ile uyumlu olmadığı gerçeğinin 7 Haziran seçimlerinde bir kez daha ortaya çıkmasıydı.



Daha güçlü bir Cumhuriyet



'Rejim değiştirilecek' iddiasının aksine yeni sistemde demokratik ve laik Cumhuriyet rejimi daha güçlü hale gelecek. Devlet sistemine yönelik herhangi bir değişiklik yer almayacak. Değişiklik sadece hükumet sistemiyle sınırlı olacak. Dolayısıyla bilinçli olarak ortaya atılan 'federalizm gelecek' yalanının aksine üniter yapı da korunacaktır."