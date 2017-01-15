Müsiad Karabük Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.



Bir restoranda yapılan Genel Kuruldaki açık oylama sonucunda mevcut başkan Ahmet Nur yeniden seçildi.



Genel Kurula, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Vali Yardımcısı Murat Bulacak, AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, KARDEMİR yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç ve iş adamları katıldı.