Müsiad Karabük Şube Başkanı Nur Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Karabük'te yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarına ilişkin, kurum içi denetim mekanizmalarını sonuna kadar işlettiklerini bildirdi.



Nur, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'te bazı yerel basında derneklerinin içinde FETÖ/PDY ile ilgili üyelerin olduğu ima edilen haber yapıldığını hatırlattı.



Üyelerinin mesnetsiz iftiralar ve imalarla yıpratılmaya çalışıldığını ifade eden Nur, şunları kaydetti:



"Karabük Şube Başkanlığı olarak gerek yönetimde gerekse şahsımda dahil tüm üyelerimizle ilgili tek tek incelemelerde bulunularak yetkili makamlarla işbirliği halinde çalışılmıştır. Derneğimize üye olan bünyemizdeki tüm iş adamlarımızın kimlik bilgileri gerekli mercilere liste halinde iletilerek güvenlik soruşturmasından geçirilmiş olup bugüne kadar örgüt ile iltisatlı hiçbir üyemize, yöneticimize ve çalışana rastlanmamıştır."