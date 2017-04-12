MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Atıf Şirikçi:

Şirikçi, 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin oylanacağı referandum a ilişkin yaptığı açıklamada, 16 Nisan'ın gerek iş dünyası gerekse ülke için çok önemli bir dönemeç olduğunu belirtti. Milletin, sandıkta vereceği oyla gelecekte hangi yöne gitmek istediğine karar vereceğini ifade eden Şirikçi, "Kalkınmaya ivme kazandıracak, refahı artıracak, Türkiye'yi dünyada güçlü kılacak yeni yönetim modeli ile daha ileri seviyelere çok daha kısa sürede ulaşmak mı; yoksa kriz, kaos ve karmaşaya müsaade eden mevcut sistemle yola devam etmek mi? Milletimiz, 16 Nisan'da yapacağı tercihle ikisinden birine karar verecek" dedi.

Türkiye ne zaman istikrarı yakalasa, hızlı büyüme içerisine girse, bazı iç ve dış güçlerin harekete geçtiğinin altını çizen Şirikçi, bu süreçten en fazla iş dünyasının etkilendiğini kaydetti.

Güçsüz iktidarların çeşitli vesayet odaklarınca etki altına alındığı süreçlerin gelecek dönemde tekrarlanmaması için köklü çözümler üretilmesi gerektiğine işaret eden Şirikçi, "Bu noktada anayasa değişikliği çok ama çok önemli bir adım. Çünkü iş dünyası için istikrar ve öngörülebilirlik her zaman ilk sırada gelir. Yatırım yapan kişi, önünü görmek ister, gelecek kaygısı yaşamamak ister. Çünkü yatırımcı bilir ki; sık sık kuralların değiştiği, iktidarların değiştiği bir ülkede en fazla zararı iş dünyası görür" dedi.

Anayasa değişikliği teklifinin iş dünyası için önemli kazanımlar sağlayacağına dikkat çeken Şirikçi, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği Türkiye açısından kaçınılmazdır. Çünkü şu anki mevcut sistemde cumhurbaşkanını da millet seçiyor. İleride cumhurbaşkanı ayrı partiden, başbakan ayrı partiden seçildiğinde yetki tartışması kaçınılmaz hale gelecek. İş dünyası en fazla istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyar; çekişmeyi, kavgayı sevmez. Çünkü kavganın, tartışmanın, krizin olduğu ülkede yatırım olmaz. Yatırım olmazsa üretim, ihracat, istihdam olmaz. Kısacası huzur olmaz. Mevcut sistemle kavgaların olma ihtimali var. O yüzden bizim bu kavganın sebebini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu da milletimiz, 16 Nisan'da sandıkta son sözü söyleyerek yapacak."