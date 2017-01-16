Müsiad İzmir'de, 'Muş'ta Yatırım Fırsatları' Konuşuldu

Muş Valisi Seddar Yavuz beraberindeki heyetle MÜSİAD İzmir üyelerine Muş'ta yatırım imkanlarını anlattı.



Ora Pasaport Şubesi'nde gerçekleşen toplantıda yatırım teşviklerinde 6. Bölgede yer alan Muş'a yatırımcıları çekmek isteyen Muş Valisi Seddar Yavuz beraberindeki heyetle MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve üyelere sunum yaptı. Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş'ta ulaşım, güvenlik sıkıntısı olmadığını, nüfusunun yüzde 50'sinin 17 yaş altında ve çalışmaya istekli genç nüfusun yoğun olduğunu belirterek MÜSİAD İzmir Üyelerini Muş'ta yeni inşaatı biten Tekstilkent'te yatırım yapmaya davet etti. 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 Kasım 2016'da yayınlandığını ve yatırım için 23 ilde Cazibe Merkezleri oluşturulduğuna belirten Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş'un bu iller arasında olduğunu, 500 bin TL ve üzeri yatırımların çalışanların SGK primlerinin karşılanmasından, vergi indirimine kadar çok fazla avantajı barındırdığını söyledi.



Vali Yavuz, Muş'un standardı yüksek bir yol ağıyla bölgede taşımacılıkta yıldızı paralayan bir kent olduğunu belirterek, "Muş Havaalanı bu yıl 155 bin yolcuya hizmet verdi. İstanbul, Ankara ve Bursa'ya uçuşlarımız var. 15 Şubattan sonra direkt İzmir seferleri başlayacak ve mesafe 2 saate düşecek. Bunun yanı sıra Erzincan-Muş hızlı tren projesi gündemde o devam ediyor. Standardı yüksek bir yol ağıyla bölgede taşımacılıkta yıldızı paralayan bir kenttir. Muş Ortadoğu, Kafkasya ve Rusya pazarına yakınlığı ve Bölgede yeni bir cazibe merkezi konumundadır" dedi.



MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü de yaptığı konuşmada Muş Valisi Seddar Yavuz'a ve beraberindeki heyete sunumlarından dolayı teşekkür etti. Ülkü: "Ülkemizin refahı ve kalkınması için MÜSİAD İzmir olarak üzerimize ne düşerse, yapmaya hazırız. Dünyadaki ve bölgemizdeki tüm sıkıntılara, tüm badirelere rağmen "milli seferberlik ruhuyla" gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Valimizin verdiği değerli bilgiler ışığında çalışmalarımızı yapıp en kısa sürede üyelerimizden oluşan bir heyet ile Muş'a gidip yerinde incelemelerde bulunacağız" dedi.



Muş Valisi Seddar Yavuz başkanlığında İzmir'e gelen heyette; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Murat Güresmer, Muş Sungu Belde Belediye Başkanı Bedrettin Çetin ve MÜSİAD Muş Şube Başkanı Ferhat Üzel yer aldı. - İZMİR