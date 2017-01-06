Müsiad'ın Yeni Genel Merkez Kompleksi Temel Atma Töreni

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, terör örgütlerinin, Türkiye'yi yenemeyeceğini çok iyi bildiğini belirterek, "Amaçları karamsar bir atmosfer oluşturup, bizi içe kapanık hale getirmek, ekonomik faaliyetlerimizi olumsuz etkilemek, Türkiye'nin yürüyüşünü sınırlamak, durdurmak. İşte bugünkü temel atma, istişare buna en güzel cevaptır." dedi.



MÜSİAD'ın Genişletilmiş Başkanlar Toplantısının ardından derneğin yeni genel merkez kompleksinin temel atma töreni gerçekleştirildi.



Törende konuşan Şimşek, hem çevreci hem de estetik olarak muhteşem bir yerleşkenin inşa edileceğini belirterek, "Vermek istediğimiz mesaj çok basit. Terör örgütleri Türkiye'yi yenemeyeceğini çok iyi biliyor. Amaçları karamsar bir atmosfer oluşturup, bizi içe kapanık hale getirmek, ekonomik faaliyetlerimizi olumsuz etkilemek, Türkiye'nin yürüyüşünü sınırlamak, durdurmak. İşte bugünkü temel atma, istişare buna en güzel cevaptır. Biz normal rutin hayatımıza, üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya, ihracata devam edeceğiz." diye konuştu.



Böyle dönemlerde iş adamlarıyla, sanatçılarıyla, sporcularıyla, STK'larla toplumun bütün kesimleriyle tek yürek olunduğunda aşılamayacak hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Şimşek, Türkiye'nin temelinde bu birlik, beraberlik, kardeşliğin olduğunu, bu oldukça şanlı yürüyüşüne devam edeceğini söyledi.



Şimşek, MÜSİAD'ın iş dünyasının çok saygın bir platformu olduğunu vurgulayarak, derneğin vicdanı, ahlakı temel alan dünyanın önemli STK'larından biri olduğunu dile getirdi.



"Aslan yattığı yerden belli olur" atasözünü anımsatan Şimşek, bugün MÜSİAD'a yakışan çok güzel bir eserin temelini atacaklarını aktardı.



Şimşek, kompleksin 7 aydan daha kısa sürede tamamlanacağını bildirerek, "Bu, Türk özel sektörünün dinamizmini, gücünü, esnekliğini gösteriyor." dedi.



Kompleksin 21 Temmuz'da açılması planlanıyor



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise mevcut binanın sürekli büyüyen MÜSİAD'ın ihtiyaçlarını karşılamada artık yetersiz kaldığını kaydetti.



Olpak, mevcut ve gelecek ihtiyaçları karşılayacak yeni merkez kompleksinin doğal, uzun ömürlü ve geri dönüşümlü malzemelerle inşa edileceğini söyledi.



Ataköy'de inşası süren kompleksin 14 bin 600 metrekarelik arsa üzerinde 3 katı yer altında olmak üzere toplamda 8 katlı projelendirildiğini ifade eden Olpak, "Komplekste kütüphane, kapalı ve açık otopark, 800 metrekarelik, gerektiğinde bölünebilen, bir konferans salonu, irili ufaklı 15 toplantı salonu ve mescit gibi birçok alan bulunacak." diye konuştu.



Olpak, kompleksin 21 Temmuz 2017'de açılışını yapmayı planladıklarını dile getirdi.



Bu arada temel atma törenine geçildiğinde kendisine baret verilmesi üzerine Şimşek, "MÜSİAD algı yönetiminde de iyi" diyerek, espri yaptı. Bunun üzerine salonda gülüşmeler oldu.



Daha sonra Şimşek, Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı ve MÜSİAD'ın Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar'ın butona basmasıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.