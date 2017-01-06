Müsiad Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye ekonomisinde yeni bir hikayeye gereksinim duyulduğunu belirterek, "Bu hikayenin yazılması sadece politika yapıcıların değil, iş dünyasından tüketicilere varana kadar bütün aktörlerin görevidir." dedi.



Nail Olpak, 2016 yılı ekonomi değerlendirmesi ve 2017 yılı beklentilerine ilişkin yaptığı konuşmada, 2016'nın yalnızca Türkiye için değil dünya için de zor bir yıl olduğunu söyledi.



Bu dönemde küresel ekonominin düşük büyüme kıskacına girdiğine işaret eden Olpak, "Şu anda düşük büyüme tuzağı ile karşı karşıyayız. Dünya Bankasının 2016 yılı için açıkladığı yüzde 2,4'lük küresel büyüme öngörüsü 2009 yılından bu yana en düşük büyüme öngörüsü. OECD ülkelerine baktığımızda 3. çeyrekte en büyük büyüme yüzde 10,2 ile İzlanda'da. ABD'nin yüzde 1,6 ve Almanya'nın yüzde 1,5 büyüdüğünü ifade edersek bunun ne anlama geldiğini hepimiz değerlendirebiliriz. Ülkemiz 27 çeyreklik pozitif büyümesiyle ayrışmıştı." şeklinde konuştu.



Olpak, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 daraldığını ve bunun 2009 yılı küresel krizinden sonraki ilk daralma olduğunu anımsattı.



İş alemi olarak ekonomideki daralmanın konjonktürel olduğunu ve bunun geçici olacağı ümitlerini koruduklarını söyleyen Olpak, motivasyonlarını kaybetmeden, üretmeye ve büyümeye devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.



Olpak, son birkaç çeyrekte büyümenin lokomotifi olarak görülen iç talebin 3. çeyrekte yavaşladığını ve hane halkı tüketiminin yüzde 3,2 azaldığını belirtti.



Hükümetin iç talebi artırmaya yönelik tedbirlerinin son çeyrekte olumlu yansımasını beklediklerini ifade eden Olpak, 2. çeyrekte yüzde 4,7 artan yatırımların, 3. çeyrekte hız kestiğini ve yüzde 0,6 azaldığını söyledi.



SAMEKS'in 2016 yılı genelinde 50,8 değerinde bulunduğunu ve bu değerin büyümenin 2016'da pozitif olduğunu gösterdiğini bildiren Olpak, Ekim 2016'da yüzde 2 artış gösteren sanayi üretimi ve kasımda ihracatın yüzde 9,7 genişlemesinin ekonomide son çeyrek içerisinde bir toparlanma içerisinde bulunduğunun bir göstergesi olduğunu anlattı.



"Döviz kurunda yaşanan dalgalanma firmaları olumsuz etkiledi"



Nail Oplak, MÜSİAD anketine ilişkin ise üyelerine belli sorular sorduklarını ve cevapları karşılaştırma olarak verdiklerini söyledi. Üyelerine 2016 yılını nasıl değerlendirdiklerini sorduklarını ifade eden Olpak, "2016'ya girerken, 2015 yıl sonunda üyelerimizin yüzde 64'ü daha olumlu bir beklentiye sahipti. Ancak cevap verenlerin yüzde 13'ü 2016'yı 2015'ten daha iyi olarak değerlendirdi. Yüzde 60'ı daha kötü, yüzde 27'si ise aynı şartlarda kaldı cevabını verdi." şeklinde konuştu.



"2016 yılında yurt içi satışlarınız

ne yönde değişim gösterdi?" sorusuna üyelerin yüzde 21'inin yurt içi satışların arttığı, yüzde 51'inin azaldığı ve yüzde 28'inin değişmediği yönünde cevap verdiğini ifade etti.



Olpak, üyelerinin yüzde 14'ünün 2016'da ihracatını artırdığını, yüzde 34'ünün azalma yaşadığını, yüzde 53'ünün ise ihracatta herhangi bir değişim yaşamadıklarını aktardı.



"Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar firmanızı ne yönde etkiledi?" sorusuna üyelerinin yüzde 79'unun "olumsuz etkiledi", yüzde 6'sının "olumlu etkiledi" ve yüzde 15'inin "etkilemedi" şeklinde cevap verdiğini anlatan Olpak, 2016 yılına girerken üyelerinin yüzde 52'sinin yatırımlarını artırmayı planladıklarını ancak yıl sonunda bu oranın yüzde 26 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.



Olpak, 2016 yılında üyelerinin yüzde 23'ünün istihdam sayısını artırdığını, yüzde 36'sının ise istihdam sayısını azalttığını söyledi.



"2017 yılı 2016'dan daha iyi olacak"



Olpak, "2017 yılında yeni yatırımlarınızın ne

yönde değişim göstereceğini bekliyorsunuz?" sorusuna üyelerin yüzde 38'inin "artacak", yüzde 30'unun "azalacak" ve yüzde 33'ünün "aynı kalacak" şeklinde cevap verdiklerini ifade etti.



"2017 yılında çalışan sayınızın ne

yönde değişim göstereceğini

bekliyorsunuz?" sorusu üzerine üyelerinin yüzde 31'inin istihdamda artış, yüzde 25'inin azalış ve yüzde 44'ünün ise aynı kalacağı yönünde görüş bildirdiklerini söyleyen Olpak, üyelerinin yüzde 33'ünün 2017 yılında tasarruflarını artıracağını, yüzde 34'ünün ise tasarruflarında azalma yaşanacağını bildirdiklerini aktardı.



Olpak, "2017 yılının 2016 yılına göre nasıl

geçmesini bekliyorsunuz?" sorusuna üyelerin yüzde 48'inin "daha iyi", yüzde 35'inin "daha kötü" ve yüzde 17'sinin "aynı" olacağı öngörüsünde bulunduklarını ifade etti.



"Döviz borcu teminatları döviz kredisinin alındığı kur üzerinden değerlendirilmeli"



Nail Olpak, Türkiye ekonomisinde yeni bir hikayeye gereksinim duyulduğunu, bu hikayenin yazılmasının sadece politika yapıcıların değil, iş dünyasından tüketicilere varana kadar bütün aktörlerin görevi olduğunu vurguladı.



Piyasalara yalnızca Merkez Bankası politikaları ile değil bankacılık

sistemi üzerinde

alınacak tedbir ve

kararlar dahil olmak üzere etkin bir müdahaleyi iş dünyasının beklediğini ifade eden Olpak, "Hazine Müsteşarlığı,

BDDK ve Merkez

Bankasının piyasalara

yaklaşımı daha bütüncül bir yapı arz etmelidir. Dövizde

manipülasyona neden

olanlara yaptırım uygulanmalı, bu fırsat

ellerinden alınmalıdır. BDDK, TCMB ve diğer

yetkili kurumlar

manipülasyona fırsat

vermeyecek bir TL

imkanı oluşturmalıdır." dedi.



Olpak, kamu mevduat vadelerinin asgari 6 ay olması, mevduat karşılığı promosyon alımının durdurulması, 6 ay ve daha uzun vadeli mevduatta yüzde 10'luk gelir vergisi stopajının kaldırılması gerektiğini ifade etti.



"Döviz borcu teminatları döviz kredisinin alındığı kur üzerinden değerlendirilmeli" diyen Olpak, tapu-teminat bankacılığından çıkılarak, proje finansmanına

geçilmesi, kaliteli ve ucuz finansmana hızlı erişim sağlanması gerektiğini dile getirdi.



Olpak, finansmana erişimde,

işletmelerin mevcut

limitlerini dahi

kullandırmayan

bankalara karşı, ilgili

kurumların proaktif

davranması gerektiğini belirtti.



Kamunun uzun

vadeli satış veya

kiralama yoluyla fabrika binası

yapmasının önemli olduğunu aktaran Olpak, varlığa dayalı finansman modeli ve benzeri faizsiz finansman modellerinin,

etkin ve yaygın olarak

teşvik edilmesi ve piyasada

belirli bir büyüklüğe gelmesinin gerekliliğini anlattı.



Nail Olpak, tasarrufların artmasını teşvik etmek için BES'in, "Çocuk Güvencesi Fonu" gibi yapılarla desteklenmesi, yeni enstrümanların devreye alınması gerektiği söyledi.



Üretim-yüksek katma değer-yüksek teknoloji

odaklı, yeni bir kalkınma stratejisinin oluşturulmasının zorunluluğuna dikkati çeken Olpak, cari açık sorununun

çözümünde, yüksek katma

değerli ürünler yanı sıra, KOBİ'ler ve gıda-tarım-hayvancılık alanlarının daha fazla önceliğe gerektiğini vurguladı.



Olpak, maliyenin mükellefle arasındaki anlaşmayı tazelemesi gerektiğini, mükellefe bakış yönünde şikayetler aldıklarını ve köklü bir vergi reformuna ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.