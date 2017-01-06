Müsiad Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şu anda bankacılık sektöründe takibe düşmüş alacak oranının yüzde 3'ün biraz üzerinde olduğunu belirterek, "Biz, yüzde 7'ye kadar bankalara 'zararı biz karşılarız, onun üstü size ait' diyoruz. Bu reel sektöre çok ciddi bir destektir." dedi.



Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) yeni genel merkez kompleksinin inşaat alanında düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hükümet olarak üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın ve ihracat yapanın yanında olduklarını söyledi.



Kredi Garanti Fonunun (KGF) daha iyi işlemesi için model değişikliğine gittiklerini anımsatan Şimşek, burada artık bankaların kredi vereceğini, kendilerinin de Hazine olarak kefil olacaklarını, KGF'nin sadece bu işin koordinasyonunu yapacağını, böylece birkaç gün içerisinde kredi onaylarının tamamlanabileceğini kaydetti. Şimşek, "Bugün Meclis'te geçecek yasa 250 milyar liraya kadar teminat sağlayacak. Bu çok ciddi bir rakam." dedi.



Şu anda bankacılık sektöründe takibe düşmüş alacak oranının yüzde 3'ün biraz üzerinde olduğunu belirten Şimşek, "Biz, yüzde 7'ye kadar bankalara 'zararı biz karşılarız, onun üstü size ait' diyoruz. Bu reel sektöre çok ciddi bir destektir." diye konuştu.



Şimşek, bankacılık ile reel sektörün birbirinin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret ederek, bankacılık sektörünün darboğazlarını görmeden, reel sektöre daha güçlü destek verme imkanlarının olamayacağını vurguladı.



Kalıcı bir şekilde ucuz finansmana erişimin yolunun daha çok tasarruf olduğunu vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mevduat sınırı olduğu için, yani piyasalar bir anlamda derin olmadığı için, mevduat faizi çok yüksek. Bir kanunla mevduat faizini biz belirleyemeyiz, empoze edemeyiz. Biz ancak kamu üzerinden birtakım sübvansiyonlarla, bütçeden sübvansiyonlarla destek verebiliriz. KGF, aslında böyle bir mekanizma. Şu anda en büyük sorun teminat sorunu değil mi? İşte kefalet meselesi… Biz ihracatçıya yüzde 100 kefil oluyoruz. Biz yine KOBİ'lere yüzde 90 düzeyinde kefil olacağız. Bugün çıkacak yasa ile birlikte çok büyük bir imkan devreye girmiş olacak. Dolayısıyla ne yapacaksak yapalım, kendi kendimizi ayağımızdan vurmayalım. Uluslararası normlara uygun, piyasa mekanizması içerisinde, kurallı bir ekonomi ile gitmemiz lazım. Yani idari tedbir ve söylemlerle Türkiye bir yere varamaz. Yakın dönemde de varamadığını gördük. Bizim yapacağımız şey, yapısal reformları devreye sokarak reel sektörün önünü açmak."



- "Cari açığa dayalı bir büyüme modeli gitmiyor"



Mehmet Şimşek, özel sektörün ihracat ile Ar-Ge ve katma değer seferberliği yapması gerektiğini söyledi. Geçen günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile konuştuğu bilgisini veren Şimşek, TOBB'un sadece yüzde 18'inin ihracat yaptığını söyledi.



Şimşek, Hindistan'ın 2050 yılında 40 trilyon dolarla dünyada bir numara olmasının beklendiğine dikkati çekerek, "Orada firma sayımız, iki elin parmaklarını geçmez. Hindistan'da var mıyız? Reel sektör artık 'Nasılsa iç pazarda kar marjları daha yüksek, iç pazarda talep güçlü, ben bununla yoluma devam ederim' dememeli, dese de işe yaramaz. Çünkü cari açığa dayalı bir büyüme modeli gitmiyor." ifadelerini kullandı.



"Daha çok tasarruf, daha çok yatırım, daha çok ihracat lazım" diyen Şimşek, devlet olarak reel sektörü ihracat seferberliği konusunda teşvik ederken, kendilerinin de bu alanlarda reform seferberliği içerisinde olduklarını söyledi.



Bazı konularda yeterince farkındalık oluşmadığı için verilen desteklerin kullanılmadığına dikkati çeken Şimşek, geçen yıl yaptıkları reformlara değinerek, "Bir tek kitle fonlaması, yapılması gereken bir reform. O da Meclis'te. Basit bir konu. O da zaten dünyanın birkaç önde gelen ülkesinde uygulanıyor." diye konuştu.



Şimşek, katma değer zincirinde arzulanılan yerde olmadıklarını, üretimin üçte ikisinden fazlasının düşük ve orta düşük teknolojiden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bununla kar marjları arzuladığınız düzeyde olmaz, bununla dünyada arzuladığınız rekabet gücünü yakalayamazsınız. Yani özel sektörümüzün de bu konuda farkındalığın ötesinde bir seferberliğe girmesi lazım. Çünkü biz devlet olarak gerekeni yapmışız, yapıyoruz. Burada bir eksiklik varsa getirin, 'Şu eksik deyin', söz veriyoruz, yapacağız."



- "Modern arabuluculuk ile ihtisas mahkemeleri reformunu ilk yarıda hayata geçireceğiz"



Başbakan Yardımcısı Şimşek, yargı konusunda yaptıkları reformlara da değindi. Modern arabuluculuk reformu ile ihtisas mahkemeleri reformunu da bu yılın ilk 6 ayında hayata geçireceklerini belirten Şimşek, yargının da hızlı işlemesi için gerekenin yapılacağını söyledi.



Şimşek, iş kanununda ciddi sorunlar bulunduğunu, bunların genelde de işveren aleyhine olduğunu, bunun dengelenmesi gerektiğini ifade ederek, "Orada eksiğimiz devam ediyor." dedi.



Eğitim konusunda hükümetin olağanüstü bir çaba ortaya koyduğunu dile getiren Şimşek, burada bir kalite sorunu bulunduğunu, öğretmenlerin bu işin başı olduğunu söyledi. Şimşek, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesinin 2019'a yönelik bir hedef olduğunu, buna yönelik adımların atıldığını vurguladı.



MÜSİAD'a yönelik, "Eğitimin kalitesini artırmak amaçlı olmak üzere biz size öğrenci başına maliyet neyse vermeye hazırız, yeter ki siz meslek lisesi açın." diyen Şimşek, eğitimde de tam bir kalite artışı anlamında seferberlik anlayışı içerisinde olduklarını söyledi.



(Sürecek)?