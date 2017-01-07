Müsiad Genel Başkanı Olpak: 'Bu, 2009 Krizinden Sonraki En Düşük Büyüme'

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MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Nail Olpak'ın açıklamaları

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, küresel ekonomide "düşük büyüme tuzağının" konuşulduğunu belirterek, "Dünya Bankası 2016'nın büyümesini yüzde 2,4 olarak tahmin ediyor. Bu, 2009 krizinden sonraki en düşük büyüme, iş adamları olarak buna dikkat etmeliyiz." dedi.



Olpak, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen MÜSİAD Sakarya Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son zamanlarda terör olaylarının sayısının ve şiddetinin arttığını söyledi.



Metaneti kaybetmemek gerektiğini dile getiren Olpak, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıların 2016 ile geride kalmasını temenni ediyorduk. Fakat hem yılın son gecesinde hem de perşembe günü İzmir'de, terör saldırıları gerçekleştirildi." diye konuştu.



Bu saldırıların, vatandaşları birbirine düşman etmek için tasarlandığına dikkati çeken Olpak, "Güven duygusu kaybolsun, sağduyu ortadan kalksın, insanlar birbirine nefretle baksın istiyorlar. Bunlara verilecek cevap, birbirimize daha sıkı sarılmaktır. Eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, ortağımızla, aramıza şeytanın girebileceği bir boşluk bırakmadan kenetleneceğiz." şeklinde konuştu.



Olpak, 2017'nin, Türkiye ve İslam alemine hayırlar getirmesi temenni ederek, "Birçok bakımdan acı verici, fakat bir o kadar da öğretici olan 2016'da yurdumuzda ve dünyanın birçok bölgesinde artan terör olaylarını, Suriye'deki savaştan kaçmak isteyen mültecilerin göçlerini, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, terör örgütlerine karşı topyekün mücadele başlaması ve buna verilen iki yüzlü reaksiyonlar, Halep'te sivillerin tahliye sırasında Rus Büyükelçisi'ne düzenlenen suikastı, her şeye rağmen direnmeye, üretmeye ve büyümeye devam eden ülkemizi ve milletimizi, birlikte gördük, duyduk, yaşadık." dedi.



Geride zor bir yıl bırakıldığını ifade eden Olpak, "Ama hiçbir gece yoktur ki sabahı olmasın. Hiçbir kış yoktur ki bahara varmasın. Ne olursa olsun, umutsuzluğa kapılmamalıyız. Biz zaferle değil seferle mükellefiz." diye konuştu.



Geçen yıl sadece Türkiye'de değil dünya genelinde zorluklar yaşandığını vurgulayan Olpak, "Bugün küresel ekonomide 'düşük büyüme tuzağı' konuşuluyor. Dünya Bankası 2016'nın büyümesini yüzde 2,4 olarak tahmin ediyor. Bu 2009 krizinden sonraki en düşük büyüme, iş adamları olarak buna dikkat etmeliyiz." dedi.



"2017 emeklerin karşılandığı bir yıl olsun"



Olpak, Hükümetin önemli uygulamaları ve kanunları hayata geçirdiğine, iş dünyasının bunları takip etmesi gerektiğine dikkati çekerek, 2017'nin emeklerin karşılığının alındığı bir yıl olmasını diledi.



Yeni anayasa çalışmalarında önemli bir noktaya gelindiğini anlatan Olpak, "Meclis ve referandum süreçlerinin salimen tamamlanmasını ve Türkiye'nin ilerlemesine engel olarak gördüğümüz noktaların bu vesileyle aşılmasına bir fırsat oluşturmasını diliyoruz. Yeni anayasanın ve cumhurbaşkanlığı sisteminin, ülkemiz için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Olpak, MÜSİAD'ın oturduğu yerden işlerin düzelmesini bekleyenlerden olmadığını, işleri düzeltmek için ayağa kalktığını, elini taşın altına koyduğunu sözlerine ekledi.