Müsiad Genel Başkanı Olpak Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Meclis ve referandum süreçlerinin daha sakin bir üslupla salimen tamamlanmasını ve hızla Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil eden sorunların çözümüne odaklanmayı bekliyoruz." dedi.



Olpak, MÜSİAD İnegöl Şubesi'nin 18'inci Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni anayasa çalışmalarında sona gelindiğine işaret ederek, yeni sistemin Türkiye için iyi olacağını söyledi.



"MÜSİAD olarak cumhurbaşkanının ilk defa halk tarafından seçilme sürecinin başından beri söylediğimiz bir gerçek var." diyen Nail Olpak, şöyle konuştu:



"Türkiye'de 'kuvvetler ayrılığı' olarak ifade edilen ama kurgusunda 'kuvvetler karmaşası' olan mevcut sistem mutlaka değiştirilmeli dedik. Mevcut sistem arızalı. Bugün tamamen yasal yetkilerini kullanan, bunları kullandığı için kimilerince eleştirilen ama hiçbir sorumluluk da taşımayan bir cumhurbaşkanlığı sistemi var. Üstelik millet tarafından seçilmek gibi güçlü bir dayanağa da sahip. Sistemin hem fiili ve yasal durumu tarif edecek şekilde tanımlanması hem de Türkiye'ye ayak bağı olan taraflarının düzenlenmesi gerekiyor. Bugün yapılan değişiklik de tam olarak bu."



Olpak, oturdukları yerden şikayet edip işlerin düzelmesini bekleyenlerden olmadıklarını belirterek, "Meclis ve referandum süreçlerinin daha sakin bir üslupla salimen tamamlanmasını ve hızla Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil eden sorunların çözümüne odaklanmayı bekliyoruz. Yeni anayasanın ve cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemiz için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Biz oturduğu yerden şikayet edip işlerin düzelmesini bekleyenlerden değiliz. İşleri düzeltmek için ayağa kalkanlarız. Elini taşın altına koyanlarız. ve ellerimiz birleştikçe, inşallah taşları daha kolay taşıyacağız." diye konuştu.



Öte yandan, MÜSİAD İnegöl Şubesi'nin 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda Halil Malkaç yeniden başkanlığa seçildi.