Müsiad Genel Başkanı Olpak Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin, "Ciddi bir şekilde yurt dışından bugünlerde para çıkışı yok döviz bozdurularak ama dövizde bir oynama var. O zaman demek ki tabi olmayan bir şey var, spekülatif süreç var. Bir müddet daha dişimizi sıkmamız gerekecek. Canımız yanıyor ama bunun bu anlamda geçici olacağını düşünüyorum."dedi.



Olpak, bir otelde düzenlenen MÜSİAD Batman Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kabaca bakıldığında 2016 yılının hem acılarla dolu hem de öğretici bir yıl olduğuna işaret eden Olpak, "Amerika'nın yeni başkanının politikalarını bekliyoruz. İngiltere Avrupa'dan çıkınca ne olacak henüz belirsiz. Dünyanın fabrikası olan Çin'de yavaşlama nereye gidecek bilmiyoruz. Sıkıntılar sadece Türkiye'ye yönelik sıkıntılar değil. Buna rağmen 27 çeyrek büyüyen Türkiye ilk defa son çeyrekte küçüldü ve 9 ayın ortalamasında yüzde 2,2 büyüdük. Aynı dönemde biz yüzde 2,2 büyürken Amerika Birleşik Devletleri 1,6, Almanya 1,5 büyümüştü. Etraflarında ne savaş var, ne de bizim yaptığımız gibi ne terörle mücadele var. O kadar da kendimize haksızlık etmeyelim diyorum." ifadelerini kullandı.



-Döviz kurlarındaki hareketlilik



Olpak, son günlerde döviz kurlarındaki hareketliliğe değinerek, dalgalanmanın geçici olduğunu düşündüğünü belirtti.



Kur tahmininde bulunmak niyetinde olmadığını anlatan Olpak, şöyle konuştu:



"Özellikle kur deyince aklımıza Amerikan doları geliyor. Oradaki oynamanın bir ayağı dış kaynaklı. Yani yurt dışında bizim müdahil olmadığımız Amerikan dolarının değer kazanması ile ilgili kısmından bahsediyoruz. Bir başka ayağı ise maalesef görünen o ki spekülatif ayağı. Bakıyoruz tahvil piyasasında benzeri bir oynama yaşanmıyor. Diğer taraftan ülkenin risk biriminin değişmesinde benzeri bir problem görünmüyor. Ciddi bir şekilde yurt dışından bugünlerde para çıkışı yok döviz bozdurularak ama dövizde bir oynama var. O zaman demek ki tabi olmayan bir şey var, spekülatif süreç var. Bir müddet daha dişimizi sıkmamız gerekecek. Canımız yanıyor ama bunun bu anlamda geçici olacağını düşünüyorum."



Olpak, iş adamlarına seslenerek, hangi para biriminden gelir elde ediyorsa, o para biriminden borçlanmalarını istedi.



-Anayasa değişikliği teklifi



Meclis genel kurulunda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ilişkin de Olpak şunları söyledi:



"Türkiye de kuvvetler ayrılığı bir sistemden bahsediyoruz. Ama biraz inceliyoruz, aslında sistem kuvvetler ayrılığı değil. Kuvvetlerin bir birine girdiği, bir kuvvetler karmaşası sistemidir. Mevcut sistemde arıza var. Bir taraftan bakıyorsunuz yasal yetkilerini kullanan ve onları niye kullanıyorsun diye eleştirilen bir cumhurbaşkanı var. ve aynı cumhurbaşkanımız hem sorumluluk taşımıyor ve hem de halktan yetki alarak gelmiş. Diğer taraftan halktan yetki almış bir hükümetimizle karşı karşıyayız. Sistemin hem fiili durumunun hem de yasal durumunun normal hale getirilmesi gerekiyordu. Bize göre şu anda yapılmaya çalışılan da budur." diye konuştu.



Batman Valisi Ahmet Deniz de Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirtti.



Türkiye'nin gelişmesinin birilerini rahatsız ettiğini ifade ederek, "Bu asil milletin kararlı duruşu, Cumhurbaşkanımızın dimdik duruşu sayesinde bu belayı (15 Temmuz) defettik. Arkasında PKK terör örgütü, arkasından DEAŞ örgütü yani hiç fark etmiyor. Hepsinin iplerinin nerede olduğunu bu millet biliyor ve iyi gördü." şeklinde konuştu.



Toplantıya, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Batman Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları katıldı.