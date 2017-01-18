Müsiad Gaziantep Şubesi Genel Kurulu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Gelirin neyse hangi para biriminden ise o para biriminden borçlan. TL gelirin varsa dolardan borçlanma. Dolar gelirin varsa da avrodan borçlanma. O zaman riskini en aza indirirsin. Amerika'nın ya da diğer ülkelerin yaptıklarından etkilenmezsin." dedi.



Olpak, MÜSİAD Gaziantep Şubesinde gerçekleştirilen MÜSİAD Gaziantep Şubesi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, döviz denilince akla ilk olarak doların geldiğini belirtti.



Bugün şikayet konusu olan doların problemlerinin altından kalkılabileceğini ifade eden Olpak, şöyle konuştu:



"Geçmişi çok iyi hatırlıyorum, sabah dolar 16,5 liraydı. Öğle 43 lira oldu. Bu millet bunun altından kalktı. 3,70'lik doların da altından kalkacağız. Bir gerçeği de unutmayalım. Doların bir ayağı var ki bizler ona bir şey yapamayız. Dünyada buna birşey yapabilen başka bir güç de yok. İçeriden de birileri dolarla oynuyor. Ne yapacağız önce sabredeceğiz. İş adamı sadece sabretmez. İş adamı malına da sahip çıkacak. Parana da sahip çıkacaktır. Neredeyse ıspanağı bile dolarla alıyoruz. Bir program düzenliyoruz, yemek veriyoruz. Bunları avro ile yapıyoruz. Paramıza sahip çıkma noktasında da kendimizi eleştirelim."



Olpak, iş adamları olarak kendilerinin paradan para kazanma peşinde olmadıklarını belirterek, "Bizler üretimden kazanacağız, ticaretten kazanacağız. O zaman gelirin neyse hangi para biriminden ise o para biriminden borçlan. TL gelirin varsa dolardan borçlanma. Dolar gelirin varsa da avrodan borçlanma. O zaman riskini en aza indirirsin. Amerika'nın ya da diğer ülkelerin yaptıklarından etkilenmezsin." diye konuştu.



Anayasa değişikliğinin çok önemli bir konu olduğuna değinen Olpak, şunları kaydetti:



"MÜSİAD, 2013 yılında anayasa ile ilgili görüşünü belirtmişti. O zaman 'Türkiye'de bir sistem var, kuvvetler ayrılığı ilkesi var' demiştik. Hepimiz bunu ezberledik. Sisteme bir bakıyorsun karmaşık bir hal almış. Son seçimlerde Cumhurbaşkanını da halk seçince sistem içinden çıkılmaz bir hal aldı. O zaman 'Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra bu sistemin hemen düzenlenip, bu karışıklığın ortadan kaldırılması gerek' demiştik. Bu karışıklık ortadan kaldırılmalı. Ayağımızı tökezleyen unsurlar kaldırılmalı. Şu an meclis süreci devam ediyor. Meclisimiz kendisine yakışır bir şekilde bu süreci götürmelidir. Hızlı bir şekilde bu süreç tamamlanmalı, iş alemi olarak biz de geleceğimize odaklanmalıyız. Yeni sistem umarım bizlere hayırlar getirir."



Konuşmanın ardından olağan genel kurulda gerçekleştirilen seçimlerde MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığına Mehmet Çelenk seçildi.