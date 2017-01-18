Müsiad Gaziantep Şube Başkanı Güven Tazeledi

MÜSİAD Gaziantep Şubesi 22. Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Mehmet Çelenk güven tazeledi.



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi 22. Olağan Genel Kurul Toplantısını yeni binasında gerçekleştirdi. Genel Kurula tek aday olarak katılan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk yeniden başkan seçildi. Genel kurula katılan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, kan tazeleyen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk'i tebrik ederek, iş adamlarına yatırım çağrısı yaptı. Terörü ve bu dar boğazı ancak yatırımla yenebileceklerini söyledi.



Türk Lirası'na yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, son dönemlerdeki dolar kurunu da eleştirerek, "Neredeyse aldığımız ıspanağımızı bile dolarla alacağız. Bu çok yanlış bir şeydir. Dolar yerine kendi paranıza yatırım yapın, TL ile iş yapın TL'yi dolara yatırmayın. Ancak böyle dışa bağımlı olmaktan kurtulabiliriz. Dışarıdaki riskler azalır" dedi.



MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ise, üyelere kendisine bu görevi tekrar layık gördüğü için teşekkür etti. Yeni dönemde çalışmalarını daha da hızlandıracaklarının altını çizen Çelenk, terörü de birlik ve beraberlikle yeneceklerini söyledi.



Genel kuruldan sonra MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'a hediye takdim etti. - GAZİANTEP