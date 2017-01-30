Müsiad Düzce Yönetimi Kdz. Ereğli Genel Kuruluna Katıldı

MÜSİAD Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu, MÜSİAD 3. ve 4. Dönem Başkanı İsmail Çakmak, Yönetim Kurulu Üyeleri Nurrullah Veli, Murat Taştepe, Vefa Pehlivan ve Şube Müdürü Fatih Güngör'den oluşan heyet ile MÜSİAD Kdz. Ereğli 19. Genel Kuruluna katılım sağladı.



MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Altınay'ın katılımı ile gerçekleştirilen Genel Kurul'da MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı İbrahim Sezer görevine devam etti. Yeni üyelere rozet takdiminde MÜSİAD Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu ve 3. ve 4. Dönem Başkanı İsmail Çakmak yeni üyelere rozetlerini takdim etti.



MÜSİAD Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu, Kdz. Ereğli Genel Kurulu ile ilgili yaptığı açıklamada, "MÜSİAD Kdz. Ereğli şubesinin 19. Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. MÜSİAD Düzce Şubemizin kuruluşunda büyük destek aldığımız MÜSİAD Ereğli Şubesinin 19. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Bu bizlere ilhan ve güç veriyor. Genel Kurul vesilesiyle Kdz. Ereğli Şubesinin kuruluşundan bu güne kadar gelen tüm üyelerine ve özellikle bugün tekrar başkan seçilerek görevine devam eden MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı İbrahim Sezer ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE