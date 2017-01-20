Müsiad Düzce Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin geçen yılın ilk 9 ayında yüzde 2,2'lik büyüme gösterdiğini anımsatarak, "İlk defa son çeyrekte küçüldük. Sonra ne oldu? ABD aynı dönemde yüzde 1,6, Almanya ise yüzde 1,5 büyüdü. Onlar ne 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi ile mücadele ettiler, ne de güneylerinde bir savaş devam etmekteydi. Lütfen kendimize haksızlık yapmayalım." dedi.



Olpak, kentteki bir otelde gerçekleştirilen MÜSİAD Düzce Şubesi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl dünya genelinde "Düşük Büyüme Tuzağı" diye bir kavramın konuşulduğunu söyledi.



Türkiye'nin 2016 yılında açıklanan ilk 9 aylık verilere göre yüzde 2,2 büyüdüğünü belirten Olpak, "İlk defa son çeyrekte küçüldük. Sonra ne oldu? ABD aynı dönemde yüzde 1,6, Almanya ise yüzde 1,5 büyüdü. Onlar ne 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi ile mücadele ettiler, ne de güneylerinde bir savaş devam etmekteydi. Lütfen kendimize haksızlık yapmayalım. Sıkıntılar yaşıyoruz, farklı problemlerle karşı karşıyayız ama eminim ki şu rakamları o gözle değerlendirirseniz bunların altından kalkmakta hiçbir sorunumuz olmayacak." diye konuştu.



Olpak, MÜSİAD üyeleri arasında yapılan bir ankette, üyelerin 2017 yılından beklentilerinin sorulduğunu aktararak, "Üyelerimizin yüzde 37'si yeni yılda yatırım, yüzde 31'i ilave istihdam, yüzde 33'ü tasarruflarını arttırmayı planlıyor ve yüzde 48'i de 2017'yi 2016'dan daha iyi görüyor." ifadesini kullandı.



İş adamları olarak Türk lirasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendi aramızdaki alışverişlerde kendi paramızı kullanalım. Çarşı pazarda dövizle alışveriş yapacak noktaya geldiysek bunda herhalde bizim de kendimize ilişkin eleştiride bulunmalıyız. Tasarruflarımızı da kendi para birimimizde yapmalıyız. Riske girmek istemeyen iş adamlarına tavsiyem, hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, lütfen o para biriminden borçlanın. Dolar geliriniz varsa dolar borçlanabilirsiniz, Türk lirası geliriniz varsa Türk lirası borçlanın, Euro geliriniz varsa Euro borçlanabilirsiniz. Riski en aza indirgemenin yollarından birisi de budur."



Anayasa görüşmeleri



Olpak, MÜSİAD olarak daha Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında adaylar açıklanmadan önce anayasa ile ilgili görüşlerini bildirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"O zaman 'Türkiye'de bir sistem var, kuvvetler ayrılığı değil kuvvetler karmaşası var, bu karmaşanın ortadan kaldırılması gerekir' demiştik. Şu ana kadar gündeme gelen ve Mecliste yapılmaya çalışılan da budur. Bir çarpıklığın ortadan kaldırılması yasal ve fiili durumun, hem de halk tarafından seçilerek gelmiş bir Cumhurbaşkanının durumunun da rayına oturtulması sürecini konuşuyoruz. Ben sürecin hem Mecliste hem de halka geldiğinde, bize yakışan bir uslup içerisinde sonra erdirilmesini temenni ediyorum."



Konuşmanın ardından olağan genel kurulda gerçekleştirilen seçimlerde MÜSİAD Düzce Şube Başkanlığına İsa Şengüloğlu seçildi.



Genel Kurula, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.