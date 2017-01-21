Müsiad Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu Oldu

MÜSİAD Düzce Şubesi 5. Olağan genel kurulu yapıldı. İsmail Çakmak bayrağı İsa Şengüloğlu'na teslim etti. Şengüloğulu; "MÜSİAD Şube Başkanlığının sorumluluğunun büyük, büyük olduğu kadar da gurur verici" dedi.



MÜSİAD Düzce Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Vali Zülkif Dağlı, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Göztaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ve davetliler katıldı.



Çakmak; "MÜSİAD güçlü bir kuruluş"



MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsmail Çakmak, MÜSİAD'ın güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek "MÜSİAD Düzce Şubesinin kuruluş yılı olan 2010'dan bugüne, içerisinde bulunduğum, 2013 yılı Ocak ayından itibaren de başkanlık görevinde olmaktan gurur duyduğum, büyük MÜSİAD ailesinin her zaman yanında olacağıma, söz vererek başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere MÜSİAD Genelde sivil toplum örgütü, özelde işadamları derneği olan, tüm faaliyetlerinin temelinde, yüksek ahlak ve erdemli işadamı yetiştirmeyi önceleyen, üyelerinin kişisel, kurumsal ve ticari gelişimini hedefleyen, sadece kendini değil tüm insanlığı düşünen, Hakkın ve haklının yanında olan, ticaretin helal, faizin haram kılındığı inancıyla, üyelerini daha fazla ve daha değerli üretmeye teşvik eden ve dünyanın, bütün pazarlarına ulaşmasını sağlayan faaliyetler icra eden, güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. MÜSİAD olarak asıl meselemiz, erdem toplumunu zihinlere işleyebilmektir. Eskiyi çok iyi görmek ve geleceğe aktarmaktır. Çünkü yaşamakta olduğumuz bu ömür için hesaba çekileceğiz" dedi.



Keleş; "MÜSİAD ülkemize büyük katkı sağlıyor"



Belediye Başkanı Mehmet Keleş, MÜSİAD'ın ülkemize önemli katkısı olduğunu belirterek "MÜSİAD sadece bir iş adamı derneği değildir. Hiç olmadığımız bir sahada bir zamanlar başlamış bir mücadelenin adı aslında MÜSİAD. Bugün ise çok hızla büyüyen gelişen ve ülkemizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayan, katkı ortaya koyan bir sivil yapılanma. 11 binden gazla üyesi var.45 binden fazla işletmeye sahip, 1 milyon 600 binin üzerinde istihdam üretiyor. MÜSİAD'la ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek az olur. 1990 yılında başlayan bu mücadele hızla büyüyerek artarak devam ediyor" dedi ve yeni seçilecek olan İsa Şangüloğlu'nu da tebrik etti.



Olpak "11 Bin üyemiz var"



Genel kurulda bir konuşma yapan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'ta konuşmasında MÜSİAD'ın nereden nereye geldiğini anlattı.



Olpak, "2012 yılında 34 noktada devraldığım MÜSİAD'ımızı bugün itibariyle 5 büyük ilçe dahil 86 noktaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yurt dışında ise 33 ülke 67 noktadaydık. Bugün ise 68 ülke 181 noktaya taşıdık. Yine sizlerin desteği ve gayreti ile şu an 11 bin üyeyi ulaşmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



Vali Zülkif Dağlı, MÜSİAD'ın önemli bir yol kat ettiğini belirterek "Baktığımızda MÜSİAD'ı 1990 yılından bu yana nereden nereye geldiğini görüyoruz. Bütün zorluklara rağmen yılmadan bugünlere geldiniz tebrik ediyorum Bugünü kadar görev yapan İsmail Çakmak'a teşekkür ediyorum ve bu bir bayrak yarışıdır bayrağı devredecek olan İsa Şengüloğlu'nda görevinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Şengülolu; "Fedakarlık gerekiyor"



Konuşmaların ardından genel kurula geçildi. Yapılan oylamada İsa Şengüloğlu MÜSİAD Düzce Şubesi başkanı seçildi.



Yeni başkan Şengüloğlu teşekkür konuşması yaptı. Şengüloğlu, "Bugün itibariyle MÜSIAD Düzce Yönetim Kuruluna bizleri seçerek görevlendirdiğiniz için şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına tüm üyelerimize, yakından ve uzaktan davetimizi kırmayarak genel kurulumuza iştirak eden tüm MÜSİAD Dostlarına en derin kalbi şükranlarımı sunarım. MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın kolay bir görev olmadığını, aileden ve işten fedakarlık gerektirdiğini biliyorum. Bu görevin ne tür sorumluluklar içerdiğinin de bilincindeyim. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla birlikte, MÜSİAD'ın tüzüğü, değerleri ve amaçları doğrultusunda görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Başarılı olabilmemiz, bizim gayretimiz kadar sizlerin destek ve katkılarına da bağlıdır. Geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de desteklerinizi ve dualarınızı bizden esirgemeyeceğinize inancım tamdır. Bugüne kadar gündeme getirdiği sorunlar ve çözüm önerileriyle örnek olan kuruluşumuzda; yeni dönemde de istişare toplantıları, tecrübe paylaşım toplantıları, dost meclis toplantıları, eğitim toplantıları gibi isimlerle toplantılarımızı gerçekleştirecek ve siz değerli üyelerimize, ilimize, bölgemize, ilkemize ve tüm insanlığa katkılar sağlamaya çalışacağız. Bunun yanında üyelerimizin kaynaşması açısından önemli gördüğümüz sosyal faaliyetlerimize de devam edecek, 2017-2018 Yılı Faaliyet programında belirlenen hususları gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Tüm bu uğraş ve emek, işadamlarımızın, firmalarımızın dünyada hak ettiği yere gelebilmesi içindir. Medeniyetimizin değerlerinin yeniden canlanması, ülke içinde ve tüm dünyada ticaret ve işbirliği ağlarının artması içindir. Yönetim Kurulu olarak çalışma planımıza ışık tutacak meseleler ve bunlarla ilgili tespitlerimizi gerçekleştirirken siz değerli üyelerimizin desteğine, önerilerine ve uyarılarına ihtiyacımız olacaktır. Ümit ediyoruz ki, çabalarımız sonucu iş dünyamız daha geniş ve kapsamlı bir temsil gücüne kavuşacak ve bu sayede, ülkemizin temel sorunlarının çözümü için gerekli toplumsal mutabakata daha etkili katkıda bulunabileceğiz. Tüm bu çalışmalar ışığında, MÜSİAD Genel merkezi yönetiminin bizlere duyduğu güvenle, şube yönetim kurulumuzun ve değerli üyelerimizin destekleri ile şevk ve heyecanla faaliyetlerimizin bundan sonrada devam edeceğine inancımız tamdır. MÜSİAD Şube Başkanlığının sorumluluğunun büyük, büyük olduğu kadar da gurur verici olan bu görevde herkesten dua ve destek bekliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından program plaket ve hediye verilmesi ile son buldu.



Şengüloğlu'nun yönetiminde yer alan 10 asil üye Bedri Sütlü, Serkan Verep, Yakup Demircan, Aziz Öz, Vefa Pehlivan, Alp Gökhan Yanmaz, Murat Taştepe, Selahattin Aydın, Nurullah Veli.



Yedek üyeler ise, Mustafa Erkan, Taner Met, Dursun Baykal, Ayhan Pak ve Atilla Şahin'den oluştu. - DÜZCE