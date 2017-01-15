Müsiad, Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen'i 'Gönüllü Üye' Yaptı

MÜSİAD Mardin Şubesi'nin yapılan 6'ıncı genel kurulunda dünyanın en uzun boylu adamı olan Mardinli Sultan Kösen'e 'gönüllü üye' yapıldı. Genel kurulana katılanlar Sultan Kösen ile fotoğraf çektirmek için yarıştı.



Mardin'de bir otelde düzenlenen MÜSİAD Mardin Şubesi'nin 5'inci genel kurulunu, Vali Mustafa Yaman, resmi kuruluşların müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen de izledi. MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap güven tazelediği kongrede yaptığı konuşmada, ekonomik durgunluğun önüne hükümetin ilan ettiği cazibe merkezlerinin aktifleştirilmesiyle geçileceğine inandığını söyledi. Ortadoğu coğrafyasında ve Türkiye'nin etrafında büyük sıkıntılar yaşandığını ancak, Türkiye'nin yoluna devam edeceğini vurgulayan Nurettin Kasap, "Ekonomi alanında gelecekle ilgili umudumuzu korumaktayız. Ülkemizin her türlü saldırıya maruz kaldığı son günleri de sabırla, metanetle atlatacağız. Ülkemizin aleyhinde sürdürülen tüm karalama kampanyalarına rağmen, Mardin iş dünyası olarak ülkemize ve ekonomimize güvenmekteyiz. Yatırım aşkımızla, üretim aşkımızla, yardımlaşmadan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.



Mardin Valisi Mustafa Yaman da MÜSİAD'ın Türkiye'de yaptıklarını ve yapacaklarını yakından gururla takip ettiğini belirtti. Yaman, "MÜSİAD'ın özellikle son yıllarda bütün dünyaya açılması ve dünyanın her tarafına üretim, iş adamı ve ticaret götürmesi ülkemiz için büyük kazanımlardır" diye konuştu.



Genel kurulda yeni üye olanlara üyelik rozeti takılırken, dünyanın en uzun boylu adamı olan 35 yaşındaki Sultan Kösen de 'gönüllü üye' yapıldı. Dünyanın en uzun boylu adamı olan Kösen'e rozetini Vali Yaman ve MÜSİAD Şube Başkanı Kasap, boynuna elleri yetişsin diye platforma çıkarmadan taktı. Sultan Kösen, zor günler geçiren ülkenin ekonomisine katkı sağlamaya çalışan MÜSİAD'ı tebrik ederek, kendisinin de 'gönüllü üye' olarak bu çorbada bir tuzunun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sultan Kösen, iş adamlarını Mardin'e yatırım yapmaya davet etti. - Mardin