Müsiad'dan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Keskin ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.



Keskin Bilge Kaan İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Kaplan, öğrencilerin tamamına kırtasiye yardımında bulunduklarını söyledi.



Yardımın kentteki bütün okullarda yapılacağını belirten Kaplan, "Eğitim ve öğretime önem veriyoruz. Bu çocuklarımızın yetişmesine katkıda bulunabilirsek bizim için büyük bir mutluluktur." dedi.



Konuşmaların ardından öğrencilere yardımlar dağıtıldı.