Müsiad'dan Görev Dağılımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi 2. Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçilen Oğuz Fındıkoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek görev dağılımı yaptı.

Müsiad'dan Görev Dağılımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi 2. Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçilen Oğuz Fındıkoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek görev dağılımı yaptı.

Fındıkoğlu, iş adamlarına öz güven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Milletin çoğunluğunu temsil ettiklerini ifade eden Fındıkoğlu, "Üyesi olmaktan onur duyduğumuz MÜSİAD, adeta ülkemizin gerçek bir fotoğrafıdır. MÜSİAD'ın büyümesi de Türkiye'nin büyümesi demektir." dedi.

MÜSİAD'ın ancak üyeleriyle birlikte büyüyüp güçlenebileceğini belirten Fındıkoğlu, yeni yönetimin hayırlı olması temennisiyle görev dağılımı yaptıklarını ifade etti.

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