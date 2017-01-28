Müsiad'da Yeni Dönem

Müstakil Sanayici ve iş adamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi 18. Genel kurulunu şube binasında gerçekleştirdi.



Görev süresi dolan mevcut başkan Abdulvahap Satıcıoğlu, görevi tek liste ile seçime giren Ayhan Arslan'a devretti. Genel kurula MÜSİAD Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Vekili Bilal Kanter, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Ali Özeke, AK Parti Eskişehir eski Milletvekili Fahri Keskin, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kanyarca ve üyeler katıldı.



Tek listenin yer aldığı seçimlerde şu isimler yönetime getirildi;



Ayhan Arslan, Kazım Atışkan, Sadullah Paksoy, İsmail Canbaz, Yusuf Önder - ESKİŞEHİR