Müsiad'da Özşanlı Yeniden Başkan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan toplantıda mevcut başkan İsmail Özşanlı yeniden şube başkanı seçildi.



MÜSİAD Diyarbakır Şubesinin 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı bir otelde yapıldı. Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Bekir Sami Nalbantoğlu, Diyarbakır Ticaret Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, Mardin MÜSİAD Şube Başkanı Nurettin Kasap, Silvanlılar Derneği Başkanı Mehmet Çeliker, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ve dernek üyeleri katıldı.



Faaliyet ve gelir raporlarının okunmasıyla tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan İsmail Özşanlı, yeniden Diyarbakır Şube Başkanlığına seçildi. Yönetim kurulunun ise yüzde 5'i değişti. Yeni üyelere takdim töreni yapılarak rozetleri takıldı.



Toplantıda teşekkür konuşması yapan Özşanlı, "Bu genel kurulumuzun ilimize ve MÜSİAD'ımıza hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan diliyorum. Bizler yönetim olarak görevi devralalı 2 yıllık bir süre oldu. Bu sürede bizlere olağanüstü desteğini esirgemeyen başta genel merkezimize, Genel Başkanımız Nail Olpak'a ve ekibine, üyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kongre bize güç ve kuvvet verdi. Bugün burada bu sıcak samimi yoğun katılım bizlere ayrı güç ve kuvvet ve aynı zamanda ağır yük ve sorumluluk verdiğini bilmekte ve farkındayız. Bu bağlamda 2 yıllık görev süresince ben yönetimim bir kısım hizmetlerde ve çalışmalarda bulunduk bunların biri gençlik ve spor başkanlığı ile KOSGEB destek ve işbirliğiyle 150 girişimci öğrencimize girişimcilik verdik ve 150 öğrencimizi mezun ettik. Bu öğrencilerimize KOSGEB'den 50 bin TL hibe 100 bin TL 4 yıllık faizsiz nakit destek verilmiştir. Bu 2 yıl çalışma süremizde ülkemizde artan terör olaylarında kamu yararına çalışan STK statüsüne sahip bir dernek olarak hep doğru yerde durduk. 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi, Suriye ve Rusya krizleri ve son dönemlerde yaşanan bölge sorunları ile sıkıntılı geçen bir görev süresi geçirdiğimizi bu süreçte kamu yararına çalışan STK statüsüne sahip bir dernek olarak hep doğru yerde durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmamak adına sizlere şahsım yönetimim ve üyelerimin adına teşekkürü borç bilir ve bu gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzu şereflendiren siz dostlarımıza teşekkür eder, şahsım yönetimim ve üyelerim adına saygılarımı sunarım" dedi.



Kongrede Diyarbakır Genç MÜSİAD Şube Başkanı olan Mücahid Çimen'de görevini Ömer Gülen'e devretti. Yeni yönetime başarılar dileyen Çimen, "MÜSİAD Diyarbakır 18. Olağan Genel Kurul Seçimini yaptık. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devam eden İsmail Özşanlı ya görev süresinde başarılarının devamını diler. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR