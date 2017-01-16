MÜSİAD Bursa, Gürses'le Yola Devam Dedi…

Genel Kurul'da tek listeyle yapılan seçimlerde mevcut Başkan Mustafa Gürses'le yola devam kararı çıktı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'ın onur konuğu olduğu toplantıya Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Geçmiş Dönem AK Parti Bursa Milletvekilleri; Ali Kul, İsmet Su, Önder Matlı, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ve çok sayıda MÜSİAD üyesi işadamı katıldı.

MÜSİAD Bursa Şubesi'nin 19'uncu Genel Kurul Toplantısı'na onur konuğu olarak katılan Genel Başkan Nail Olpak, yaptığı konuşmasında, zor zamanların işadamları için ayrı bir sorumluluk taşıdığını ifade ederek, "Bu sorumluluk; her ne olursa olsun, direnmeye, üretmeye ve büyümeye devam etmektir. Gerçek başarılar, koşullar sayesinde değil, koşullara rağmen kazanılır. MÜSİAD olarak, daima bu çizgide hareket ettik. Her faaliyetimizde, bu söylemi eyleme dönüştürdük" şeklinde konuştu.

Yatırım yılı…

MÜSİAD'ın2017 yılı hedeflerinden de bahseden Başkan Olpak, "2017'de üyelerimizin yüzde 38'i yeni yatırım planlıyor, yüzde 31'i çalışan sayısını arttırmayı planlıyor, yüzde 33'ü 2017 yılında tasarruflarının artacağını düşünüyor ve yüzde 48'i 2017 yılının 2016'ya kıyasla daha iyi geçeceğini düşünüyor. Bu noktada, iş dünyasının da, Ar-Ge Kanununu, Patent Kanununu, alım garantisi ve fabrika inşaatı dâhil yenilikleriyle teşvikleri, taşınabilirlerinde teminat olarak kullanılabilmesi kanununu, ihracata yüzde 100 ve KOBİ'lere yüzde 90 hazine garantisi veren Kredi Garanti Fonu'nun yeni yapısını ve getirilen birçok yeniliği dikkatlice ve hızla takip etmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli düzenlemeler. İnşallah 2017 emeklerimizin karşılığını aldığımız bir sene olur" dedi.

Nail Olpak: "Bizler, işlerin düzelmesi için elini taşın altına koyanlarız"

Yeni Anayasa ile ilgili görüşlerini Cumhurbaşkanlığı adaylarının henüz belli olmadığı dönemde ortaya koyduklarını söyleyen Nail Olpak, "Sistemin hem fiili ve yasal durumu tarif edecek şekilde tanımlanması hem de Türkiye'ye ayak bağı olan taraflarının düzenlenmesi gerekiyor. Bugün yapılan değişiklik de tam olarak bu. Elbette TBMM ve millet karar verecek. Meclis ve referandum süreçlerinin daha sakin bir üslupla, salimen tamamlanmasını ve hızla Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil eden sorunların çözümüne odaklanmayı bekliyoruz. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum; biz oturduğu yerden şikâyet edip, işlerin düzelmesini bekleyenlerden değiliz. İşleri düzeltmek için ayağa kalkanlarız. Elini taşın altına koyanlarız. Ve ellerimiz birleştikçe, inşallah taşları daha kolay taşıyacağız" diye konuştu.

İş dünyasına bir tavsiyesi olduğunu da belirten Olpak, "Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, o para biriminden borçlanın. Riskinizi en aza indirirsiniz" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'a en büyük cevap, üretmek"

15 Temmuz hain darbe girişiminde başarısız olanların bugün başka yollara tevessül ettiklerini dile getiren MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses de, "Ekonomimiz üzerinde manipülasyonlar yapıyorlar. Bunların başında da sözde kredi derecelendirme kuruluşları geliyor. Darbe girişimi ile yapamadıklarını ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar.Bu aziz Türk milleti, bu ülkenin değerli sanayicisi ile işadamları onlara da fırsat vermeyecektir.15 Temmuz'a en büyük cevabın daha fazla üretmek olduğunu biliyoruz. Bizim üretmeye devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gürses: "O günler geçmişte kaldı"

Türkiye'nin kısa zamanda çok büyük ekonomik başarılar elde ettiğini belirten Gürses, "Bir iş adamı olarak hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım, üzerimizde MÜSİAD'ın o helal kazanç ilkeleriyle içinde bulunduğumuz topluluğa daha fazla fayda, daha fazla katma değer oluşturarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor.Vergilerimizle faiz borcumuzu ödeyemediğimiz 2001 yılından, gelirlerin büyük projelere dönüştüğü günlere geldik. Bunu çekemiyorlar.Onlar eski günlerdeki gibi kendilerine muhtaç olmamızı istiyorlar. O günler geçmişte kaldı, biz artık yeni Türkiye'deyiz" dedi.

"Ekonomik mücadeleye daha sıkı sarılmalıyız"

İş dünyası olarak her zaman istikrardan yana olduklarını kaydeden Mustafa Gürses, "Hükümetimiz tarafından açıklanan ekonomi destek paketi sektörlerimize büyük moral oldu.İç talebi artırmaya yönelik alınan tedbirler önümüzdeki dönemden itibaren ekonomik aktiviteye olumlu yansıyacak.Reform adımlarının da hayata geçirilmesi ile birlikte inşallah ihracat performansımızın ve yatırımlarımızın yeniden ivme kazanarak büyümemizi destekleyeceğine gönülden inanıyoruz.Yeni yatırımlara, üretime, istihdama, ihracata, büyümeye yönelmeliyiz.İş dünyası olarak ekonomik mücadeleye daha sıkı sarılmalıyız" diye konuştu.

MÜSİAD'ın kısa zamanda önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Bursa Valisi İzettin Küçük de, "Kimi zaman görmezden gelinen, kimi zaman ötekileştirilen işadamlarının 1990 yılında kurduğu MÜSİAD, kısa zamanda oldukça önemli ve saygın bir kurum haline geldi. Bugün 68 ülkede 181 noktada hizmet veren MÜSİAD'ı bu önemli gelişimi için kutluyor, milli şuuru, irfanı, terbiyeyi, ahlakı yaygınlaştırma gayreti içerisinde olan iş adamlarının aynı zamanda ekonomiye sağladığı katkılardan ötürü de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli ve yerli…

"Günümüzde akılla ve ahlakla üretmek en önemlisidir" diyen Vali Küçük, "Ben MÜSİAD'ı milli ve yerlilik ruhunun iş dünyasında daha da güçlenmesi, yani milli terbiyenin oluşması adına sarf ettiği çalışmaları takdirle karşılıyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli olan başarıyı yönetmektir"

Başarıyı yönetmenin daha zor bir iş olduğunu da söyleyen Vali İzzettin Küçük, "Önemli olan başarılı olmak değil, başarıyı yönetmektir. Şuandaki durum da benim gördüğüm kadarıyla başarıyı yönetme durumudur. Bu iş temel değerlerin yanında, çok önemli bir gayret, sabır ve dışa açıklıkla olur. İçe kapanan bütün yapılar çöker. Bana göre başarıyı yönetmenin kuralı bunlardır. Daha profesyonel, disiplinli ve özverili çalışmayla olur" diye konuştu.

"Türkiye, kırılgan bir yapıya sahip değil"

MÜSİAD Bursa Şubesi'nin 19. Genel Kurul Toplantısında konuşan ve MÜSİAD'ın'ın kendi öz ve milli değerlerine sahip çıkan bir camia olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, ülkemizin ekonomi üzerinden dize getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Türkiye çok defa zorlu süreçlerden geçmiş bir ülke. Dolayısıyla bu tarz saldırılarla yorulacak kırılgan bir yapıya sahip değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyaya insanlık dersi verdiğini belirten Başkan Altepe, "Türkiye dünya ekonomileri arasında 17. sırada ancak insanlıkta, merhamette ilk sırada. İşte bu yüzden bu ülkeden korkuyorlar. Çünkü bu milletin kökü sağlam. Biz, dünyaya medeniyeti ve insanlığı öğreten bir ülkeyiz" şeklinde konuştu.

"Dünya mazlumlarının umudu olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin önünün hiçbir zaman kesilemeyeceğini de ifade eden Recep Altepe, "İlimin de, bilimin de, insanlığın da merkezi bu topraklar. Dolayısıyla bu milletin gelişmesi ve büyümesi, bir takım kesimleri rahatsız ediyor. Onlar istedikleri kadar rahatsız olsunlar, bizim dostlarımız sevinecek, düşmanlarımız üzülecek. Biz, bayrağımızı her yerde dalgalandıracağız. Çalışacağız, üreteceğiz, dünya mazlumlarının umudu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Burkay: "Zaferin cephanesi üretimdir"

İş dünyası temsilcileri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin geleceğine yatırım yapacaklarını söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, "Zaferin cephanesi üretimdir anlayışıyla inadına üreteceğiz, inadına büyüyeceğiz. Önümüze konulan tüm engellere ve oluşturulmak istenen kaos ortamına rağmen hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomimiz, 27 çeyrek boyunca kesintisiz büyüdü"

Türkiye'nin son 15 yılda çok önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Burkay, "Özel sektörümüzün üstün gayreti ve siyasi istikrarın ekonomiye sağladığı katkılarla Türkiye daha büyük düşünen ve daha yüksekleri hedefleyen bir ülke haline geldi. Dünya ekonomilerinin yerinde saymayı bile başarı saydığı bir dönemde, ülkemiz, tam 27 çeyrek boyunca kesintisiz büyüdü. İçinde bulunduğumuz tüm zorlu koşullara rağmen dünya ticaretinden aldığımız pay, cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Tüm bu rakamlar hiçbir başarının tesadüflerle elde edilmediğinin birer kanıtıdır.İstikrarlı yönetimle birlikte özel sektöre güven veren ve yeni yatırımların yolunu açan bir anlayış, Türkiye'mizi en büyük 10 ekonomiyi hedefleyen güçlü konumuna taşımıştır" dedi.

Yükselişin en önemli adımı…

Yeni Anayasayı yeni Türkiye'nin vizyonu doğrultusunda kritik bir eşik olarak değerlendirdiklerini belirten BTSO Başkanı Burkay, "İş dünyası olarak uzun yıllardan bu yana beklediğimiz yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi Türkiye için yeni bir yükselişin de en önemli adımıdır.Bizler artık, koalisyonlar ve ekonomik krizlerle mücadele etmek yerine sorunlarına hızlı ve etkin çözümler üreten bir Türkiye istiyoruz. Milletimizin iradesine sunulacak yeni anayasa ile birlikte reformlar büyüme potansiyelimizi daha da geliştirecektir" diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Divan Başkanlığını Dr. Ahmet Özkul'un yaptığı Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu.