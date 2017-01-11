Müsiad Başkanı Olpak Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Ülkenin iş dünyasından beklediği, daha fazla yatırım yapmak, daha fazla istihdam yaratmak, daha fazla katma değerle ülkesine faydalı olmaktır" dedi.



Kemalpaşa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun açılışında konuşan Olpak, sanayiciler olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Olpak, şunları kaydetti:



"Bir 15 Temmuz süreci yaşadık. İş dünyası olarak hem o süreçte, hem de daha sonraki süreçte, hep aynı mesajı verdik. Önce direnmeye, sonra üretip büyümeye devam edeceğiz. Hiçbir projemizi iptal etmeyeceğiz, hiçbir faaliyetimizi ertelemeyeceğiz dedik. Bugün burada yeni bir istihdam kapısı açılıyor. Bu süreç içerisinde yatırımlarını ertelemeyen iş adamlarına teşekkür ediyorum. Ülkenin iş dünyasından beklediği, daha fazla yatırım yapmak, daha fazla istihdam yaratmak, daha fazla katma değerle ülkesine faydalı olmaktır."



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terör dolayısıyla hem içeride, hem dışarıda bizleri diz çöktürmek ve yıldırmak isteyenler var. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeyi dize getiremeyeceklerdir. Biz bir oldukça, beraber oldukça bunları üstesinden geleceğiz. Bugün bu açılış da bunun bir göstergesidir. Hem terör saldırılarıyla, hem ekonomik saldırılarla ülkeyi zor durumda bırakmak istiyorlar. Ama çok şükür ki ülkemiz el birliği içerisinde kalkınmasını sürdürüyor. Devletimiz bir taraftan terörle mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan ekonomik kalkınmasını sürdürmenin gayreti içinde. Her şeye rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini devam ettiriyor."