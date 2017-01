Müsiad Başkanı Nail Olpak Açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, "Dolarda fazlaca değişme varsa demek ki burada suni bir durum var" dedi.



MÜSİAD Düzce 5. Olağan Genel Kuruluna katılan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak 2016 yılının sadece Türkiye için değil dünya içinde zor geçtiğini belirterek, "2016 acılar yılı ama inandığımız bir gerçek var. Her geçenin bir sabahı her kışın bir yazı vardır. 2016 zordu dedim. 2016 yılı zordu ama sadece Türkiye için mi zordu hayır. Dünya üzerinde konuşulan bir kavram var. 2016 düşüp büyüme tuzağı yani büyüme azalmaya başladı. Biz 2016 yılının 9 açıklanan verileri ile yüzde 2.2 büyüdük. İlk defe son çeyrekte küçüldük. Peki dünyada ne oldu? Dünyada ABD aynı dönümde 1.6, Almanya ise 1,5 büyümüştü. Onlar ne 15 Temmuz hain FETÖ Darbe girişimiyle mücadele ettiler, nede Güneylerinde bir savaş devam etmekteydi. Bunu niye söylüyorum lütfen kendinize haksızlık yapmayın. Evet sıkıntılar yaşıyoruz. Farklı problemlerle karşı karşıyayız. Ama eminim ki şu rakamları o gözle değerlendirirseniz bunların altından kalkmakta hiçbir sorunuz olmayacaktır" dedi.



"Dolardaki değişiklik suni"



Nail Olpak doların çıkışı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Olpak, "Ben bu güne kadar kur tahmininde bulunmadım bundan sonrada bulunmayacağım. Ama bir değerlendirme yapabilirim. ABD dolarındaki oynamaya baktığımızda bunda iki faktörü hep beraber görüyoruz. Birisi dış kaynaklı. Biz Fed'in koltuğunda oturmadığımız sürece bu dış kaynaklı olandan yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ama çaresizde değiliz. Biriside içeriye yönelik. Neden içeriye yönelik? 3 alanda bir analizim var. Bunlardan birisi tahvil piyasasıydı. Doların değişme oranında tahvil piyasasında bir değişme olmadığını gördük. İkincisi yurt dışına döviz çıkışı. Tam tersi aynı dönemde yurt dışından döviz girişi var. Üçüncüsü ülkemizin risk durumu. Ülkemizin risk durumunda da bir değişme olmamış. Bütün bunlara rağmen dolarda fazlaca değişme varsa demek ki burada suni bir durum var. Peki bu durumda ne yapacağız? Birincisi sabredeceğiz. Tabi ki sabretmek iş dünyası için yeterli değil. Sabrın ilerisinde de bir şeyler yapmamız lazım. Kendi para birimimize sahip çıkacağız. Bininde iki yönü var. Birisi kendi aramızdaki alışverişlerde acımasızlık yapmayalım kendi para birimimizi kullanalım. Evet dışa bağımlı bir şeyler alıp satıyorsanız döviz bazlı alışverişi anlayabiliyorum ama neredeyse çarşı pazarda döviz alışveriş yapacak noktaya geldiysek bunda her halde bizimde kendimize ilişkin eleştiride bulunmamız lazım. ikinci alanda tasarruflarımızı kendi para birimiz ile yapmamız lazım. Hükümetimizde yurt dışı alışverişleri kendi paramız ile yapma konusunda gayret içerisinde. Son konu olarak iş adamlarımız hangi para birimi ile geliriniz varsı o para birimi ile borçlanın" tavsiyesinde bulundu.



Yeni anayasa değişikliği



Nail Olpak, yeni anayasa değişikliği ile ilgili olarak ise hayırlı olmasını dileyerek, "Bütün Türkiye'nin gündeminde olan hatta dünyanın takip ettiği çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Anayasa her gün değişen bir şey değil. Böyle bir konuda da bakış açılarımız maddeler değişiyorsa değişebilir ama felsefesi açısından MÜSİAD'ın bakış açısı da değişmeden sabit bir şekilde devam ediyor. Henüz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayları bile yoktu Sayın Cumhurbaşkanımız kendi adaylığına açıklamamıştı. O dönemde MÜSİAD olarak şunları söylemiştik ve aynısını söylemeye devam ediyoruz. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı diye bir sistemden bahsediliyor. Ama biraz önce diyoruz ki aslında kuvvetler ayrılığı yok, kuvvetler karmaşası var. O zaman bu karmaşanın ortadan kaldırılması gerekir demiştik. İfade ettiğimiz buydu. Bizim görebildiğimiz kadarıyla şu ana kadar gündeme gelen ve yapılmaya çalışılan da odur. Bir çarpıklığın ortadan kaldırımsı yasal ve fiili durumun hem halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanın durumunun da sürecini konuşuyoruz. Sürecin öncelikle TBMM'de sonrada millet iradesine gidildiği noktada iyi bir şekilde iyi den kastederken üslupları da kastederek daha sakin bir üslup içerisinde bize yakışan bir şekilde sonlandırılmasını temenni ediyorum. Yeni Anayasanın ve yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - DÜZCE