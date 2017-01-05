Müsiad Antalya Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ramazan Kalken seçildi.



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve Genel Başkan Vekili Eyüp Uğur'un da katıldığı genel kurulda divan başkanlığını Hidayet Atay yaptı.



Genel kurulun açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Resul Lekesiz, göreve önemli projelerle geldiğini ancak gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, Suriye ve Rusya krizi ile terör olayları nedeniyle sıkıntılı bir görev süresi geçirdiğini söyledi.



Lekesiz, yaşanan bu sıkıntılarda kamu yararına çalışan bir sivil toplum örgütü olarak hep doğru yerde durduklarını belirtti.



Lekesiz'in konuşmasının ardından yapılan seçimde Ramazan Kalken başkanlığa seçildi.



Genel kurulda konuşan Nail Olpak da MÜSİAD'ın tüm çalışmalarının Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşımak amacıyla yapıldığını söyledi.