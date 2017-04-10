Müşerref Akay Konseri

MÜŞERREF AKAY KONSERİ etkinliği 2017-04-10 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Müşerref Akay Konseri

MÜŞERREF AKAY KONSERİ etkinliği 2017-04-10 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Güngören

Mekan : İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Genç Osman Mah. Çinçin Deresi Cad. No: 78 Güngören

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00

Kategori : MÜŞERREF AKAY KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Müşerref Akay, Erdem Bayazıt, Genç Osman, Istanbul, İstanbul, Güngören, Konser, İbb
8
sponsored ads