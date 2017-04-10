Müşerref Akay Konseri
MÜŞERREF AKAY KONSERİ etkinliği 2017-04-10 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MÜŞERREF AKAY KONSERİ etkinliği 2017-04-10 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Güngören
Mekan : İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Genç Osman Mah. Çinçin Deresi Cad. No: 78 Güngören
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00
Kategori : MÜŞERREF AKAY KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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