Musem Akşam Kursları Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren M.Reşit Göğüş Mutfak Sanatları Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen Gaziantep mutfağı kursu, akşam derslerine de başlattı.



Yöresel yemeklerin piştiği, kokuların dans ettiği mutfakta, beslenme uzmanlarından diyetisyenlere kadar birçok kişi yöresel mutfağı öğrenmeye devam ediyor. 2 farklı grup ile devam edecek olan kurs programının birinci grubu pazartesi-çarşamba-cuma günleri, ikinci grubu ise salı-perşembe günleri gerçekleşecektir. Eğitim sonunda ise kursiyerler Gaziantep mutfağının inceliklerini öğrenmiş olacaklardır. Kurs sonunda katılımcılar sınava tabi tutularak Halk Eğitim ve MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacaklardır.



Kurs hakkında bilgi almak isteyenler (342) 220 55 77 telefonu arayabilirler. - GAZİANTEP