Musem Akşam Kursları Başladı

Gaziantep Mutfağı Kursu'nda, vatandaşlardan gelen talep üzerine akşam dersleri başlatıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren M. Reşit Göğüş Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Gaziantep Mutfağı Kursu, vatandaşlardan gördüğü yoğun ilgiyle devam ediyor.



Kursta vatandaşlardan gelen talep üzerine akşam dersleri de düzenlenerek, kursta eğitimler haftada üçer gün iki grup halinde verilmeye başlandı.