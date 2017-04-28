Müsait Bir Yerde Gülecek Var

"OYUN ÖZETİBugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler Onuncu Köy Medya & Tiyatro Run Farkıyla Ankara' da izleyici karşısına çıkıyor.

Müsait Bir Yerde Gülecek Var

"OYUN ÖZETİ

Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler Onuncu Köy Medya & Tiyatro Run Farkıyla Ankara' da izleyici karşısına çıkıyor. TİYATRO – MÜZİK - DANS

Birbirinden Bağımsız 4 Ayrı Skeç

*Tek Perde

*Yaş Sınırlaması: 9+

*Süre: 70 Dk

*Yönetmen: İbrahim SEVİNÇ – Oğuzhan KARADAVUT

*Koordinatör: Yağmur Gülalan

*Rejisör: Mustafa SELÇİK

*Sahne Amiri: Erdeniz ALTIN

*Dans & Koreografi: Yağmur DENLİ

*Müzisyenler: Orhun ÇEVİK – Ali ÇINAR - Ömür YILMAZ

*Ses – Işık: İlhan EFE

*Oyuncular: Dilara KÖKSAL – Yılmaz ÇAKMAK – Sena DEĞİRMENBAŞI – Halil SIRAY – Rüveyha KESKİN – Nezir CİHAN - Yağmur BAKACAK - Erdeniz ALTIN – Sevde ÜNAL - Yağmur GÜLALAN – Mustafa SELÇİK – Yağmur DENLİ – İbrahim SEVİNÇ – Oğuzhan KARADAVUT.

"


Yaş Sınırı: 9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu

Mekan Adresi : İvedik Cad. Yenimahalle Belediyesi Yanı Yenimahalle / ANKARA

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Müsait Bir Yerde Gülecek Var

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İl Başkanı KÖKSAL YILMAZ, Yenimahalle Belediyesi, KÖKSAL YILMAZ, Değirmenbaşı, Yenimahalle, İlhan Efe, Yönetmen, Tiyatro, Keskin, Ankara