"OYUN ÖZETİ



Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler Onuncu Köy Medya & Tiyatro Run Farkıyla Ankara' da izleyici karşısına çıkıyor. TİYATRO – MÜZİK - DANS



Birbirinden Bağımsız 4 Ayrı Skeç



*Tek Perde



*Yaş Sınırlaması: 9+



*Süre: 70 Dk



*Yönetmen: İbrahim SEVİNÇ – Oğuzhan KARADAVUT



*Koordinatör: Yağmur Gülalan



*Rejisör: Mustafa SELÇİK



*Sahne Amiri: Erdeniz ALTIN



*Dans & Koreografi: Yağmur DENLİ



*Müzisyenler: Orhun ÇEVİK – Ali ÇINAR - Ömür YILMAZ



*Ses – Işık: İlhan EFE



*Oyuncular: Dilara KÖKSAL – Yılmaz ÇAKMAK – Sena DEĞİRMENBAŞI – Halil SIRAY – Rüveyha KESKİN – Nezir CİHAN - Yağmur BAKACAK - Erdeniz ALTIN – Sevde ÜNAL - Yağmur GÜLALAN – Mustafa SELÇİK – Yağmur DENLİ – İbrahim SEVİNÇ – Oğuzhan KARADAVUT.



"





Yaş Sınırı: 9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



9 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu



Mekan Adresi : İvedik Cad. Yenimahalle Belediyesi Yanı Yenimahalle / ANKARA



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Müsait Bir Yerde Gülecek Var



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır