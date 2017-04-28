Müsait Bir Yerde Gelecek Var
Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler Onuncu Köy Medya & Tiyatro Run Farkıyla Ankara'da izleyici karşısına çıkıyor.
Bugüne kadar kimsenin başına gelmemiş, fakat herkesin başına gelebilecek hikayeler Onuncu Köy Medya & Tiyatro Run Farkıyla Ankara'da izleyici karşısına çıkıyor.
TİYATRO – MÜZİK - DANS
Birbirinden Bağımsız 4 Ayrı Skeç
*Tek Perde
*Yaş Sınırlaması: 9+
*Süre: 70 Dk
*Yönetmen: İbrahim SEVİNÇ – Oğuzhan KARADAVUT
*Koordinatör: Yağmur Gülalan
*Rejisör: Mustafa SELÇİK
*Sahne Amiri: Erdeniz ALTIN
*Dans & Koreografi: Yağmur DENLİ
*Müzisyenler: Orhun ÇEVİK – Ali ÇINAR - Ömür YILMAZ
*Ses – Işık: İlhan EFE
*Oyuncular: Dilara KÖKSAL – Yılmaz ÇAKMAK – Sena DEĞİRMENBAŞI – Halil SIRAY – Rüveyha KESKİN – Nezir CİHAN - Yağmur BAKACAK - Erdeniz ALTIN – Yağmur GÜLALAN – Mustafa SELÇİK – Yağmur DENLİ – İbrahim SEVİNÇ – Oğuzhan KARADAVUT
9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu
Mekan Adresi : İvedik Cad. Yenimahalle Belediyesi Yanı Yenimahalle / ANKARA
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Müsait Bir Yerde Gelecek Var
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır