Musabeyli İlçesinde Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü Etkinlikleri Sürüyor

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor.



Musabeyli Kaymakamlığı Bahçesinde Atatürk Büstüne çelenk konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına müteakip sona erdi.



Çelenk Töreni sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar İlçe Emniyet Amirliği binasına kutlama ve tebrikler için birlikte geçti. Emniyet Amirliği makamında tebriklerin kabulünde bir konuşma yapan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, "Can ve mal güvenliğimizi, temel hak ve hürriyetlerimizi korumayı, devletimizin bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda mücadele etmeyi kendisine görev edinen Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 172. yılını hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığımızı ifade ederek, bu vesile ile de aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve tüm polis teşkilatımızın polis haftasını kutluyorum" dedi.



10 Nisan Polis Günü Kutlama programına Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Tiryaki, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. - KİLİS