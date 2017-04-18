Musa Aydın'dan Milli Güreşçilere Moral Ziyareti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Serbest Güreş Milli Takımı ile yemekte bir araya geldi.



Aydın, 2-7 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kampına moral ziyaretinde bulundu.



Milli güreşçilerle akşam yemeği yiyen Aydın, sporculara başarı dileklerinde bulundu.