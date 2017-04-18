Muş ve Bitlis'te Halk Oylaması Sonuçlarına İtiraz

Muş ve Bitlis'te, anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçlarına itiraz edildi.



CHP ve HDP, Muş'ta anayasa değişikliği halk oylamasında kullanılan mühürsüz zarfların ve oy pusulalarının geçersiz sayılarak, halk oylamasının iptali için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.



Ayrıca bir vatandaşın, yerine oy kullanıldığı için İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduğu öğrenildi.



Bitlis



AK Parti Bitlis İl ve İlçe başkanlıkları, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında, bazı sandıklardaki geçersiz oyların tekrar sayılması için Güroymak dışında il merkezi ve diğer 5 ilçedeki seçim kurullarına itirazda bulundu.



CHP ve HDP ilçe teşkilatları, bazı ilçelerde halk oylamasında mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçersiz sayıldığını iddia ederek, oylamanın iptali için ilçe seçim kurullarına itiraz dilekçesi verdiği öğrenildi.