Muş Valisi Yavuz'un "10 Ocak İdareciler Günü" Mesajı

Muş Valisi Seddar Yavuz 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Vali Yavuz mesajında, Türkiye son yıllarda ekonomi, sosyal yaşantı ve demokratik haklarının yaygınlaştırılmasında gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümlerle, uluslararası alandaki aktif tutumuyla bütün dünyanın ilgi ve hayranlıkla takip ettiği bir ülke olduğunu söyledi.



"Türkiye'nin yükselen gücü, tüm dünyada ilgiyle ve dikkatle takip edilirken tüm mazlum milletlerin de umudunun artmasına vesile oldu" diyen Yavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Ülkenin her köşesinde üstün bir gayret, yüksek vazife bilinci ve inançla çalışan idarecilerimiz, Türkiye'nin yakaladığı bu gelişme ivmesinde büyük pay sahibidirler. Mülki idare amiri kendisini vatanına ve milletine adayan, vatandaşlara efendilik eden değil, hizmet eden kişidir.



Ülkemiz bu değişim ve dönüşüm döneminde İnsanı merkeze koyan; etkili, toplumun dinamiklerini gözeten ve değişen sorunları çözmeye yönelik çaba sarf eden, ayrım yapmaksızın herkese eşit şekilde hizmet sunan, çağdaş, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim yapısını benimsemiş, emreden, buyuran devletten, hizmetkar devlet anlayışına geçmiştir.



Bu değişim ve dönüşümde mülki idare amirliği mesleği yeniden tanımlanmış ve idarecilik adanmışlık mesleği olarak kabul görmüştür. Mülki idare amiri kendisini vatanına ve milletine adayan, vatandaşlara efendilik eden değil, hizmet eden kişidir.



Bu vesileyle milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle çalışan, ülkemizin gelişmesinde, standartlarının yükseltilmesinde büyük emeği bulunan tüm mülki idare amirlerimizin İdareciler Günü'nü kutluyor, hayatlarını kaybeden ve görevi başında şehit düşen tüm meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum."