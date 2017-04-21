Muş Valisi Yavuz, Makamını Çocuklara Bıraktı

Muş Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuklara bıraktı.



Merkez Türk Telekom İlkokulu bünyesindeki ana sınıfı öğrencilerini makamında kabul eden Yavuz, koltuğunu sırasıyla öğrencilere devretti.



Yavuz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve gelecek nesillere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Bu güzel günde, yarının büyükleri çocuklarının sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:



"Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yeryüzünde barışın, huzurun ve istikrarın kaynağı olacak, yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklarımız, atalarımızın bıraktığı emaneti gelecek nesillere layıkıyla taşıyacağına inancım tamdır. Hepinizin gözlerinden öpüyorum."



Öğrencilere oyuncak hediye eden Yavuz, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.