Muş Valisi Yavuz Kentteki Doktorlarla Buluştu

Muş Valisi Seddar Yavuz Muş'ta görev yapan doktorlarla toplantı yaptı.



Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yavuz, Muş'u çok sevdiğini, kendisini çeken inanılmaz bir tutku olduğunu söyledi.



Türkiye'nin en zeki insanlarıyla bir araya gelmekten onur ve gurur duyduğunu ifade eden Yavuz şöyle konuştu:



"Aslında sizleri ne kadar övsek azdır. Sizleri zekalarınızı kullandığınız için de ayrıca tebrik ediyorum. Kıymetli arkadaşlar bölgede yaklaşık 8 yıl görev yaptım ve bölgeyi iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Sizlerde buraya gelirken belki çeşitli endişeler ile geldiniz ama inanın ben bu şehri her gün daha çok seviyorum.



Bu şehirde beni çeken inanılmaz bir tutku var. Sevgili arkadaşlar, bakın ben bu ilin valisi olarak soruyorum. Sizin için ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü bu şehirdeki her şeyden sorumluyum. Son olarak bu ülkede ortak değerlerimiz olan konular tartışma konusu yapılmamalı, bayrak, sınırlar tartışma konusu olmamalı.



Buradan söyleyeyim, bu bayrak benim değil diyen ve PKK terör örgütü ile irtibatlı olanların işine son vereceğiz. Kürt Türk Arap bu ülkede yaşayan kim varsa şunu iyi bilmeli ki, bu ülkenin başına bir şey gelirse gideceğimiz, bize bir tas çorba verecek kimse yok." dedi.



Daha sonra doktorları dinleyen Vali Yavuz, taleplerin değerlendirilmesi için yetkililere talimat verdi.