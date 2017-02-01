Muş Valisi Yavuz, Kanaat Önderleriyle Bir Araya Geldi

Muş Valisi Seddar Yavuz, "Hendek politikası da 15 Temmuz darbe teşebbüsü de sistematik bir saldırıdır ve bunların arkasında olan güçler, aynı güçlerdir. Biz yumruğun nereden geldiğini, bize kimin yumruk attığını bilmeliyiz." dedi.



Hasköy ilçesinde bir restoranda kanaat önderleriyle bir araya gelen Vali Yavuz, 15 Temmuz darbe girişiminde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.



Bundan önce de terör örgütü tarafından hendekler kazıldığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:



"Hendek politikası da 15 Temmuz darbe teşebbüsü de sistematik bir saldırıdır ve bunların arkasında olan güçler, aynı güçlerdir. Biz yumruğun nereden geldiğini, bize kimin yumruk attığını bilmeliyiz. Bunun farkında olmalıyız. Biz bunların farkındayız. Kimlerin bize ne mesaj verdiğini anlıyoruz. Biz de diyoruz ki 'Biz köpeklerle değil, köpeğin sahipleriyle uğraşmayı tercih ediyoruz.' Köpekler kimler? Terör örgütleri. Ama bu köpeklerin sahipleri bilin ki başkalarıdır. Elbette biz de bu köpeklerin sahiplerine diyoruz ki köpeklerinize sahip olun, siz bu milleti yenemezsiniz."



Vali Yavuz, nisanda yapılması öngörülen anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecine de değindi.



Siyasi otoritenin güçlü olduğu iktidarlar döneminde Türkiye'nin kalkındığını ve büyüdüğünü vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:



"Ne zaman ki karar alma süreçleri zayıflıyor, Türkiye karar alamıyor, o yüzden de patinaj yapmaya başlıyor. Koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin büyümemesinde en önemli sebeplerinden biri maalesef budur. Vatandaşlarımızın bu süreci iyi değerlendirmelerini, yeni anayasa değişikliğinin ne getirip ne götürdüğünü iyi araştırmalarını özellikle rica ediyorum. Kişisel fikrim bu anayasa değişikliği Türkiye'ye çağ atlatacak. Bu yüzyılı bizim yüzyılımız yapacak bir değişikliğe doğru gittiğini söylemek istiyorum."



Yavuz, daha sonra köy kahvehanesinde bir araya geldiği gençlerle sohbet etti.