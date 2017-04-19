Muş Valisi'nden Silahlı Fotoğraf Açıklaması: Çamura Yatıyorlar

Muş Valisi Seddar Yavuz, Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan şahıs konusuna ilişkin soruyu yanıtladı. Yavuz, "O fotoğrafın o saatte (referandum günü) çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok. Yani kaybedince çamura yatmak denir buna açıkçası" diye konuştu.

''FOTOĞRAFIN O SAATTE ÇEKİLDİĞİNE DAİR ELİMİZDE BİLGİ, BELGE YOK''

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hasköy'e gelen Vali Seddar Yavuz, Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan şahısla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fotoğrafın, ne zaman çekildiğinin belli olmadığını ifade eden Vali Seddar Yavuz, "O şahıs güvenlik görevlisi değil, korucumuz değil, bizim herhangi bir güvenlik görevlimiz değil. O fotoğrafın o saatte çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok. Dolayısıyla 7 Haziran'da bu ülkede baskı yoktu da şimdi mi var? Bunlar tamamıyla dış güçlere hizmet eden yaklaşımlar.

''BU TÜR BAHANELERE SIĞINMANIN BİR ANLAMI YOK''

Yani kaybedince 'çamura yatmak' denir buna açıkçası. Dolayısıyla Dağdibi köyüne baksınlar, ilk defa mı bu sonuç alınmış? Dağdibi köyünde geriye gidin 15 yıllık seçim sonuçlarına bakın, bütün seçim sonuçları benzerdir. Yani daha önceki seçimlerde Dağdibi köyünde irade böyle oluştu bu seçimde böyle oluştu denseydi, burada bir baskıdan bahsedilebilirdi.

Oysa Yüksek Seçim Kurulunda bütün sonuçlar var. Sonuçlara baksınlar, Dağdibi köyü her zaman duruşu Hasköy gibi olan bir memleketimiz, bizim köyümüz. Dolayısıyla bu tür bahanelere sığınmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

BAYDEMİR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün HDP grup toplantısında konuşan Osman Baydemir, söz konusu fotoğrafın Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde çekildiğini belirterek, "Yurttaşlarımız silahların gölgesinde sandığa gitti" demişti.